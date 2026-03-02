Missili su Dubai, Guido Crosetto rompe il silenzio sulla trasferta tra "ferie e impegni istituzionali"

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Ancora polemiche per il viaggio di Guido Crosetto a Dubai. Il ministro della Difesa ha rotto il silenzio sulla trasferta e si è difeso spiegando i motivi per cui si trovava negli Emirati Arabi Uniti quando è arrivata la risposta dell’Iran all’attacco Usa-Israele. Crosetto ha parlato di ferie e impegni istituzionali.

Guido Crosetto si difende

Dopo essere rimasto bloccato a Dubai ed essere tornato in Italia, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha fornito la sua versione di quanto accaduto.

Parlando in audizione in Commissioni congiunte 3a Senato e III e IV Camera in merito alla situazione in Iran e nei Paesi del Golfo, Crosetto ha spiegato di essersi concesso un periodo di ferie, abbinandolo ad alcuni impegni istituzionali, in cui si è comunque speso per la gestione della crisi. “È una valutazione che ho fatto io, non da solo”, ha detto.

Perché si trovava a Dubai

La sua decisione era stata fortemente criticata. Crosetto era poi rientrato in Italia con un aereo militare e lunedì 2 marzo ha aggiunto le sue spiegazioni.

“Credevo fosse una vicenda privata, e invece è diventata politica. E non mi costa nulla rispondere. Ero lì in vacanza, ma potevo andare via subito e sapete perché sono rimasto a Dubai? Perché c’erano i miei figli. E ho fatto la valutazione di restare con loro. Ho sbagliato? Forse, se ho fatto degli errori chiedo scusa”, dice.

“Perché ero a Dubai? Perché avevo deciso, magari sbagliando, di concedermi un periodo di ferie, abbinandolo ad alcuni impegni istituzionali. Ho sbagliato a non abbandonare i miei figli? Dopo averli accompagnati a Mascate sono rientrato in Italia con un volo militare e ho deciso di non portarli con me perché sarebbe stato istituzionalmente sbagliato, rientreranno secondo le possibilità di tutti gli altri italiani presenti nell’area”.

Le critiche al ministro

Guido Crosetto si trovava a Dubai dunque per motivi personali ed era arrivato poco prima dell’attacco con un volo di linea per andare a riprendere la sua famiglia e riportarla a Roma. “Il fatto che io fossi bloccato è stata una mia scelta, perché immediatamente avrei potuto andarmene via da Dubai senza neanche comunicarlo, ho scelto in quel momento di restare, visto quello che stava succedendo”, ha spiegato.

Inoltre, parlando della sua presenza a Dubai, ha aggiunto che “è stata utile nella gestione della crisi in corso e nei rapporti con gli Emirati”.

Il ministro ha anche rispedito al mittente le accuse dell’opposizione con il Movimento 5 stelle che ha chiesto un’interrogazione parlamentare e ha invocato le sue dimissioni. “Trovo vergognoso e basso questo modo di fare polemica e vorrei rassicurare sul fatto che non prendo lezioni da nessuno per senso dello Stato e delle istituzioni ed ancor meno per la quantità dell’impegno e per la dedizione all’Istituzione. Sulla qualità diranno altri”, ha chiosato.