Missili su Dubai, parla una coppia italiana fuggita in Oman: "C'è chi dorme nei parcheggi, tremavano i vetri"

Chi vive a Dubai racconta che la città è talmente sicura che nei locali si può tranquillamente lasciare computer e cellulari incustoditi senza aver paura che spariscano. I genitori possono addirittura lasciare i bimbi piccoli nei passeggini per qualche secondo se devono sbrigare alcune rapide pratiche in qualche esercizio pubblico. Una sorta di “bolla” dove, fino a sabato, era impensabile trovarsi tra detriti di missili ed esplosioni. Virgilio Notizie ha raccolto la testimonianza di una coppia di italiani che da anni vive a Dubai con i figli piccoli. Non appena ha compreso ciò che stava accadendo, ossia che l’Iran stava provando a bombardare la città in rappresaglia all’attacco subito da Usa e Israele, ha fatto le valigie e si è rifugiata in Oman, riuscendo a oltrepassare la frontiera prima che questa venisse chiusa.

Iran attacca Dubai, la testimonianza di una coppia italiana fuggita in Oman

“Quando sabato abbiamo iniziato a udire dei boati non ci siamo subito allarmati, pensavamo che fossero i fuochi di artificio per la fine del Ramadan“, ha raccontato la coppia che vive al 52esimo piano di un edificio che dista pochi metri dall’imponente Burj Khalifa, luogo simbolo in cui è scoppiato un incendio a causa dei detriti di un drone iraniano distrutto.

Nel frattempo le agenzie di stampa di tutto il mondo hanno iniziato a parlare dell’attacco degli Usa e di Israele all’Iran, che, a sua volta ha tentato di colpire i simboli occidentali nel Medio Oriente. Così Dubai è stata messa nel mirino. E i residenti si sono trovati catapultati in un incubo senza alcun preavviso.

“Sabato, quando abbiamo capito la situazione, io e la mia famiglia ci siamo allontanati dalla città in auto e siamo andati fuori Dubai, in un hotel lontano dalle aree più “sensibili”. Le autorità ci hanno inviato alert sui cellulari dicendoci che la zona era sicura. Dall’altra parte ci è stato raccomandato di non uscire di casa”, ha spiegato il testimone ascoltato da Virgilio Notizie.

Dubai tra paura e tensione: “Le persone hanno dormito nei parcheggi”

“Noi viviamo al 52esimo piano e sentivamo i vetri tremare per le esplosioni – ha aggiunto -. Sono corso a fare il pieno all’auto e ho preparato le valigie. Molti altri residenti hanno fatto la stessa cosa”.

E ancora: “Tra sabato e domenica diverse persone hanno dormito nei parcheggi o nelle lobby dei palazzi, perché se un edificio con molti piani fosse stato colpito sarebbe diventato una trappola infernale e mortale”.

L’arrivo in Oman

I due genitori, dopo aver trascorso la notte fuori Dubai, domenica mattina hanno deciso di lasciare la città e di rifugiarsi in Oman.

“C’era molta apprensione e paura. Abbiamo fatto i bagagli in fretta e furia e in qualche ora abbiamo raggiunto l’Oman che, poco dopo, ha chiuso la frontiera. In strada c’era molto traffico. Tanti, come noi, si sono mossi velocemente verso l’Oman”.

“Qui la situazione sembra molto tranquilla. Ora stiamo cercando di capire come evolveranno gli eventi e se tornare o meno a Dubai”, ha concluso la coppia.