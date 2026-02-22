Missione Artemis 2 sulla Luna rimandata, la Nasa annuncia lo stop a marzo per "problemi tecnici"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il lancio della missione Artemis 2 è stato annullato e rinviato. Non partirà a marzo, come precedentemente annunciato, per “problemi tecnici sul razzo”. Lo ha comunicato Jared Isaacman (comandante della missione). La missione avrebbe dovuto portare gli astronauti intorno alla Luna per la prima volta in oltre 50 anni. Ci sono nuovi slot di lancio disponibili per aprile, ma non è chiaro quanto tempo servirà per risolvere i problemi tecnici.

Rinviato il lancio di Artemis 2

Artemis 2, la missione per l’esplorazione lunare, non partirà a marzo. Jared Isaacman ha scritto su X che il lancio è impossibile per motivi tecnici.

Isaacman ha spiegato che è stato individuato un problema con il flusso di elio, che viene usato per pulire i motori e per mantenere una pressione adeguata nei serbatoi dello Space Launch System. Il razzo dovrà quindi essere riportato all’attenzione dei tecnici per analizzare i dati e risolvere i problemi.

Solo il giorno precedente all’annuncio del rinvio, la NASA aveva confermato la missione in partenza. Era stata indicata anche una data: il 6 marzo.

Il problema tecnico

Jared Isaacman, aggiornando il post su X, ha spiegato nel dettaglio i motivi dietro la decisione di rimandare la missione Artemis 2. Racconta che il team non è riuscito a far fluire l’elio nel veicolo. “Ciò è accaduto – spiega – durante un’operazione di routine per ripressurizzare il sistema“.

Inoltre, i potenziali guasti potrebbero includere il filtro finale tra il veicolo di terra e quello di volo. “Indipendentemente dal potenziale guasto, l’accesso e la risoluzione di uno qualsiasi di questi problemi possono essere eseguiti solo nel VAB”, aggiunge. Con VAB intende il Vehicle Assembly Building del Kennedy Space Center della NASA, l’edificio progettato per ospitare la costruzione di grandi veicoli spaziali.

In altre parole, non è ancora chiaro neanche ai tecnici quale sia la causa del malfunzionamento e, per scoprirlo, il razzo dovrà essere riportato nell’hangar.

La delusione per il lancio mancato

Isaacman aggiunge di capire la delusione per il mancato lancio di molti appassionati. Si tratta di un sentimento, dice, che anche il team prova perché “ha lavorato instancabilmente per prepararsi a questa grande impresa”.

Fa quindi riferimento ai lanci degli anni ’60, “quando la NASA realizzò ciò che molti ritenevano impossibile, e che da allora non si è più ripetuto”. Racconta di molte battute d’arresto, avvenute anche solo pochi giorni o ore prima del lancio, ma che non hanno fatto mettere la missione da parte.

Oggi, aggiunge, le aspettative sono più alte. Isaacman conclude: “Torneremo negli anni a venire, costruiremo una base lunare e intraprenderemo quelle che dovrebbero essere missioni continue da e per l’ambiente lunare“.