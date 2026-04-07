Missione Artemis II della Nasa, incredibile spot "involontario" alla Nutella: il barattolo fluttua in diretta

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Durante la diretta della missione Artemis II, un barattolo di Nutella è apparso fluttuando nella capsula Orion pochi minuti prima del record di distanza dalla Terra. La Nasa ha smentito ipotesi di product placement, confermando che si è trattato di una scelta alimentare dell’equipaggio. Il video è diventato virale, generando una pubblicità spontanea di portata mondiale per il marchio italiano.

Il barattolo di Nutella in orbita con la missione Artemis II

La smentita della Nasa sul product placement spaziale

Il successo virale e la reazione sui social

Il barattolo di Nutella in orbita con la missione Artemis II

Un episodio insolito ha catturato l’attenzione di milioni di spettatori durante la diretta streaming della missione Artemis II: mentre la navicella Orion si apprestava a stabilire il nuovo record di massima distanza dalla Terra mai raggiunta da un equipaggio umano, un barattolo di Nutella è apparso fluttuando in assenza di gravità davanti all’obiettivo della telecamera.

L’evento si è verificato esattamente tre minuti e cinquantuno secondi prima del superamento dello storico primato appartenuto alla missione Apollo 13, trasformando un momento tecnico in un fenomeno mediatico globale, con l’inquadratura che ha mostrato il prodotto perfettamente a fuoco, con l’etichetta chiaramente visibile mentre attraversava l’abitacolo della capsula.

Il post di Nutella con il barattolo in orbita durante la missione Artemis II

Nonostante l’impeccabilità delle immagini abbia spinto inizialmente molti utenti a ipotizzare l’uso dell’intelligenza artificiale, l’autenticità del filmato è stata confermata dalle sequenze trasmesse in tempo reale dalla Nasa. Il video è diventato immediatamente virale sui social network, celebrato come una delle più efficaci campagne pubblicitarie involontarie della storia, ottenuta senza alcun costo o pianificazione.

La smentita della Nasa sul product placement spaziale

A fronte delle numerose speculazioni riguardanti una possibile operazione di marketing occulto a 405.000 chilometri di distanza dalla Terra, la portavoce della Nasa, Bethany Stevens, ha smentito categoricamente qualsiasi accordo commerciale, precisando che “la Nasa non seleziona i pasti o il cibo per l’equipaggio in base a partnership con marchi commerciali e che non si è trattato di un’operazione di product placement“.

La presenza della famosa crema spalmabile sarebbe dunque riconducibile esclusivamente alle scelte alimentari personali degli astronauti. L’equipaggio della missione Artemis II, composto da Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen, dispone di un menù variegato che comprende circa 189 articoli, tra cui maccheroni al formaggio e tortillas.

Sebbene la maggior parte dei cibi sia liofilizzata per ragioni di sicurezza e peso, ogni membro della crew ha la facoltà di portare a bordo alcuni prodotti specifici come “sfizio” personale. In questo caso, la riserva di Nutella di uno degli astronauti ha involontariamente rubato la scena agli obiettivi scientifici della missione, proprio nel punto più lontano dal nostro pianeta.

Il successo virale e la reazione sui social

La risposta del web non si è fatta attendere e il marchio ha cavalcato l’onda del successo mediatico con ironia. Attraverso l’account ufficiale @NutellaUsa, l’azienda ha condiviso il video commentando: “Onorati di aver viaggiato più lontano di qualsiasi altra distribuzione nella storia, portando la diffusione dei sorrisi a nuove vette”.

Il post ha generato migliaia di interazioni e meme, con utenti che hanno ribattezzato scherzosamente il prodotto “Moontella” e richiesto a gran voce una versione in edizione limitata dedicata alla missione lunare.

Mentre la capsula Orion proseguiva il suo viaggio da record, il barattolo fluttuante ha garantito alla Ferrero una visibilità planetaria senza precedenti, definita dall’influencer Mario Nawfal come “la pubblicità gratuita più incredibile forse dell’intera storia umana”.