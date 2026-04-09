Missione Artemis II della Nasa, problemi allo scarico del wc a bordo di Orion: "Odore di termosifone bruciato"

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Alle volte i problemi a bordo di una navicella spaziale non sono affatto quelli che potremmo immaginare. A bordo della capsula Orion della missione Artemis II della Nasa, di ritorno sulla Terra dal viaggio sulla Luna, a guastarsi non è stato il computer di bordo o il meccanismo di propulsione, bensì il wc. I quattro astronauti si sono resi conto del malfunzionamento della toilette per via di quello che la statunitense Christina Koch ha definito un “odore di termosifone bruciato”.

Cosa è successo alla toilette dell’Artemis II nello Spazio

Il malfunzionamento della toilette spaziale, un sistema avanzato noto come Universal Waste Management System, si è verificato già a poche ore dal lancio, avvenuto il 1° aprile. Il guasto ha riguardato il solo sistema di raccolta dell’urina, separato da quello per le feci.

Nel dettaglio una ventola è andata in blocco, generando un’anomalia nel controllo del flusso. Gli astronauti hanno quindi dovuto temporaneamente rinunciare a una parte delle funzionalità del wc, utilizzando soluzioni di emergenza (vasi portatili e riutilizzabili) mentre da Terra arrivavano istruzioni per la riparazione.

ANSA

Il problema è stato poi risolto dall’astronauta Christina Koch, anche se non completamente superato. In seguito si sono infatti verificati nuovi inconvenienti legati allo scarico dei liquidi.

Secondo le verifiche della Nasa, la causa potrebbe essere legata a materiali isolanti o componenti del vano igienico, senza però rischi immediati per la salute degli astronauti della missione Artemis II.

Com’è fatto il wc di una navicella spaziale

Il problema dell’odore e della toilette guasta non sono secondari in un ambiente come quello della capsula Orion, grande grossomodo quanto un furgone. Il vano wc ha dimensioni paragonabili al bagno di un aereo e in ogni caso è più contenuto rispetto a quelli predisposti sulla Stazione Spaziale Internazionale.

Il sistema è integrato nel pavimento dell’astronave, garantendo anche un minimo di privacy all’equipaggio. Data l’assenza di gravità, sono stati installati appositi supporti per ancorare i piedi.

I rifiuti solidi vengono aspirati e dirottati in un contenitore ad hoc, mentre per l’urina ogni membro dell’equipaggio dispone di un imbuto personale collegato a un sistema di aspirazione che la trasferisce in un apposito serbatoio.

Una volta però non funzionava così. Nelle vecchie missioni spaziali, come la serie Apollo degli Anni Sessanta e Settanta, gli astronauti erano costretti a espletare i propri bisogni in sacchetti di plastica, conservando i solidi a bordo e disperdendo invece l’urina all’esterno.