Sospensione temporanea di una discoteca e provvedimento notificato al gestore: questo il bilancio di un controllo condotto dalla Polizia di Stato nelle scorse settimane. Il locale, situato a Misterbianco, è stato chiuso per mancato rispetto degli adempimenti amministrativi e delle prescrizioni di sicurezza, come stabilito dal Questore di Catania. La sospensione, della durata di 7 giorni, è stata decisa dopo che, durante un controllo notturno, sono state riscontrate gravi irregolarità nella gestione della serata danzante.

Controlli notturni e irregolarità accertate

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento degli agenti è avvenuto nell’ambito di un’attività di prevenzione e controllo volta a garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto delle normative vigenti. Durante un controllo effettuato nelle scorse settimane, la Squadra Amministrativa della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura ha verificato che la discoteca di Misterbianco non aveva rispettato alcune delle prescrizioni fondamentali previste dalla licenza.

Mancato conteggio degli ingressi e superamento degli orari consentiti

Nel dettaglio, gli agenti hanno accertato che il locale non aveva adottato un sistema adeguato per il conteggio degli ingressi, misura indispensabile per garantire che il numero massimo di persone ammesse non venisse superato. Questa mancanza rappresenta una violazione delle regole di sicurezza, in quanto impedisce un controllo effettivo sull’affluenza e può mettere a rischio l’incolumità dei presenti in caso di emergenza.

Inoltre, la licenza prevedeva che le attività danzanti dovessero concludersi entro le ore 03.00. Tuttavia, al momento del controllo, alle 03.30 la serata era ancora in pieno svolgimento: circa 700 persone stavano ballando e consumando bevande alcoliche, mentre il bar della discoteca risultava ancora operativo. Anche questa circostanza costituisce una violazione delle prescrizioni imposte dall’autorità amministrativa.

Provvedimento di sospensione e notifiche al gestore

Alla luce delle irregolarità riscontrate, il Questore di Catania ha emesso un provvedimento di sospensione temporanea dell’attività della discoteca, della durata di 7 giorni. Il provvedimento è stato notificato direttamente al gestore del locale dalla Squadra Amministrativa della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura. La sospensione è stata disposta ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, che prevede la possibilità di revocare o sospendere le autorizzazioni di polizia in caso di abuso da parte del titolare.

La Squadra Amministrativa della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Catania svolge un ruolo fondamentale nel controllo delle attività soggette ad autorizzazione di polizia. Attraverso ispezioni periodiche e verifiche puntuali, gli agenti monitorano il rispetto delle normative e intervengono in caso di violazioni o situazioni di rischio. L’obiettivo è prevenire incidenti e garantire che le attività si svolgano in condizioni di sicurezza per tutti.

