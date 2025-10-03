Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un giovane di Misterbianco è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio dopo che la Polizia di Stato ha scoperto 53 grammi di marijuana nascosti in un’abitazione durante una notifica. L’episodio si è verificato nei giorni scorsi, quando gli agenti del Commissariato di Nesima sono intervenuti nell’ambito di un’attività di polizia giudiziaria.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è scaturita da una normale attività di notifica presso un’abitazione di Misterbianco. Gli agenti della squadra investigativa del Commissariato di Nesima si sono recati presso la casa per notificare alcuni atti a una donna residente.

L’incontro con i giovani e l’odore sospetto

Al loro arrivo, i poliziotti hanno suonato il campanello e spiegato il motivo della visita al convivente della donna. Una volta entrati, hanno trovato anche un altro ragazzo, un diciannovenne, che si è presentato come il fratello della destinataria della notifica. Subito dopo l’ingresso, l’attenzione degli agenti è stata catturata da un odore intenso e inequivocabile, riconosciuto come quello tipico della marijuana.

Le verifiche e la perquisizione

Procedendo all’identificazione dei due giovani, i poliziotti hanno scoperto che il 19enne era già stato segnalato in passato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Questo elemento, unito al forte odore percepito, ha spinto gli agenti a ritenere fondato il sospetto che nell’abitazione o addosso ai presenti potessero trovarsi sostanze illecite. È stata quindi avviata una perquisizione sia personale che domiciliare.

Il ritrovamento della marijuana

Durante la perquisizione, gli agenti hanno individuato, all’interno di un pensile della cucina, un marsupio. All’interno di quest’ultimo era nascosta una busta di plastica trasparente contenente 53 grammi di sostanza stupefacente, presumibilmente marijuana. Il giovane 19enne ha ammesso che il marsupio era di sua proprietà e di aver tentato di nasconderlo quando si è accorto dell’arrivo della Polizia.

La denuncia e il sequestro

Al termine degli accertamenti, il giovane è stato denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La sostanza rinvenuta è stata posta sotto sequestro dagli agenti. Resta ferma la presunzione di innocenza dell’indagato fino a eventuale condanna definitiva.

Il contesto e le attività della Polizia

L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di controllo e prevenzione dei reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, che la Polizia di Stato porta avanti con costanza sul territorio di Misterbianco. L’attenzione delle forze dell’ordine resta alta, soprattutto nei confronti dei giovani e delle situazioni che possono favorire la diffusione di droghe leggere e pesanti.

IPA