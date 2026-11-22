Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Le analisi testuali con l’intelligenza artificiale smentiscono la teoria di Oxford: le opere di Shakespeare sono sue, anche se spesso scritte a più mani. Lo studio su “Edward III” assegna al Bardo 23 segmenti e 9 a Marlowe, restituendo il ritratto di un giovane drammaturgo che imparava il mestiere lavorando in squadra con i colleghi.

Shakespeare, l’intelligenza artificiale svela il mistero

Per oltre un secolo una parte del pubblico ha sospettato che dietro il nome di William Shakespeare si nascondesse un aristocratico colto della corte elisabettiana. Gli strumenti di analisi testuale basati sull’intelligenza artificiale offrono ora una risposta a quei dubbi: i capolavori attribuiti al drammaturgo di Stratford-upon-Avon sono davvero suoi.

A rilanciare il tema è il giornalista e biografo shakespeariano Alan Posener, in un approfondimento pubblicato da Repubblica per l’alleanza di quotidiani europei Lena e uscito in origine sul tedesco Die Welt. La sua tesi: le nuove indagini condotte con l’IA mandano in soffitta la cosiddetta teoria oxfordiana e consegnano un’immagine del Bardo molto lontana da quella tramandata.

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Cos’è la teoria di Oxford

L’ipotesi prende corpo nel 1920 con un libro dello studioso J. Thomas Looney, che indicava come vero autore di drammi e poemi Edward de Vere, XVII conte di Oxford (1550-1604). Dagli anni Venti è diventata la più popolare tra le paternità alternative, pur essendo respinta in modo pressoché unanime da storici e critici. Il punto debole più evidente è anagrafico: de Vere morì nel 1604, mentre titoli come “La tempesta”, composta intorno al 1610-1611, e “Enrico VIII”, in scena al Globe nell’estate del 1613, sono successivi.

I metodi computazionali misurano la frequenza delle parole, il modo in cui si combinano nelle frasi e i ritmi del verso, e li confrontano con i testi di autori di attribuzione certa. Nel 2016 i 23 studiosi della New Oxford Shakespeare, edita da Oxford University Press, hanno riconosciuto la mano di altri autori in 17 opere su 44, e a Christopher Marlowe la co-firma delle tre parti dell’ “Enrico VI”. Tre anni più tardi il ricercatore ceco Petr Plecháč, dell’Accademia delle Scienze di Praga, ha usato il machine learning per isolare scena per scena il contributo di John Fletcher all’ “Enrico VIII”.

Il caso “Edward III”

L’ultimo capitolo riguarda “Edward III”, dramma storico stampato senza nome dell’autore nel 1596. Rory Loughnane dell’Università del Kent e Brett Greatley-Hirsch dell’Università di Leeds lo hanno confrontato con le opere di dieci drammaturghi attivi tra la fine degli anni Ottanta e la metà dei Novanta del Cinquecento. In una delle prove, 23 segmenti sono risultati di Shakespeare e 9 di Marlowe: al primo spetterebbero le scene in cui il re corteggia invano una contessa sposata, al secondo parte delle battaglie finali, compresa la resa di Calais.

Per Loughnane il ruolo guida di Shakespeare è provato “oltre ogni ragionevole dubbio”, e il rapporto con il presunto rivale va riletto: “Non erano semplicemente rivali o influenze l’uno per l’altro”. È una scoperta che, ha spiegato al Telegraph, “ci aiuta a vedere il giovane Shakespeare in modo diverso”: non ancora il genio solitario celebrato dai posteri, ma un autore che imparava il mestiere scrivendo in squadra.