Mistero Liu Jianchao, futuro ministro degli Esteri cinese fermato in aeroporto dopo viaggio negli Usa

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Un importante funzionario del Partito comunista cinese, Liu Jianchao, è scomparso da luglio dopo essere stato fermato dalle autorità per un interrogatorio. Liu è un diplomatico molto attivo, tra i più stimati all’estero, soprattutto negli Usa, dove si riteneva fosse prossimo a diventare ministro degli esteri cinese.

La scomparsa di Liu Jianchao

Da luglio non si hanno più notizie di Liu Jianchao, 61 anni, direttore del Dipartimento internazionale del partito comunista cinese, tra i candidati a ricoprire il ruolo di ministro degli esteri della Cina.

Liu ha una lunga carriera diplomatica alle spalle ed è particolarmente stimato negli Stati Uniti. A riportare la notizia è stato proprio un giornale americano, il Wall Street Journal.

ANSA Liu Jianchao insieme al ministro degli esteri Tajani

Il fermo del funzionario cinese è avvenuto poco dopo un viaggio proprio negli Usa. Liu non è soltanto un diplomatico esperto, ma è anche considerato tra i personaggi più vicini in assoluto al presidente Xi Jinping.

Perché Liu Jianchao è stato fermato

Non è chiaro quale sia la ragione per cui le autorità cinesi abbiano fermato Liu Jianchao o perché il diplomatico dovrebbe essere interrogato dalla polizia.

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, l’uomo potrebbe essere sospettato di aver fraternizzato troppo con il “nemico”, gli Stati Uniti, in un momento in cui i rapporti tra le due potenze si sono deteriorati.

Liu Jianchao è considerato negli Stati Uniti uno dei canali attraverso cui Washington e Pechino potrebbero tornare a parlarsi in modo più amichevole, dopo l’ostilità sia di Trump, sia di Biden.

Le peggiori accuse per un politico in Cina

Sempre il Corriere ipotizza però che questo fermo possa decretare la fine della carriera di Liu Jianchao. Quando un politico cinese finisce in un’inchiesta infatti, spesso bastano le accuse a costringerlo a ritirarsi a vita privata.

Quelle più utilizzate sono due. La prima è la più generica, la corruzione. Basterebbero infatti prove labili per rimuovere un qualsiasi funzionario dalla propria posizione grazie a questa accusa.

La seconda è più mirata. Chiamata “comportamenti indecorosi” si riferisce per lo più a una relazione extraconiugale. Per un politico, questo comportamento in Cina significa la fine della propria carriera.