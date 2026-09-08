Mistero sul doppio testamento di Francesco Guccini, nel primo casa di via Paolo Fabbri in eredità alla moglie

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

È stato aperto il testamento di Francesco Guccini redatto nel 2015: la storica casa di via Paolo Fabbri 43, a Bologna, è stata lasciata alla moglie Raffaella Zuccari. Tuttavia questo non sarebbe l’unico documento lasciato dal cantautore, con un possibile secondo, in base a indiscrezioni, il cui contenuto non è ancora noto.

Il doppio testamento di Francesco Guccini

Martedì 8 settembre è stato aperto il testamento di Francesco Guccini, scomparso il 6 agosto scorso all’età di 86 anni. Il documento, redatto nel 2015, assegna alla moglie Raffaella Zuccari la proprietà della storica abitazione di via Paolo Fabbri 43, a Bologna.

L’apertura del testamento è avvenuta a Bologna alla presenza della figlia Teresa. La questione ereditaria potrebbe però non essersi conclusa oggi: secondo quanto riferito da Repubblica, infatti, esisterebbe anche un secondo testamento.

ANSA

Il contenuto di quest’ultimo, ad ogni modo, non è stato reso noto e non è quindi possibile stabilire, sulla base delle informazioni disponibili, quali ulteriori disposizioni conterrebbe.

La casa di Bologna

La casa bolognese non rappresenta una semplice proprietà immobiliare per la storia personale e artistica di Guccini. Il civico 43 di via Paolo Fabbri è diventato, infatti, uno dei luoghi simbolo della sua produzione musicale: nel 1976 il cantautore pubblicò l’album Via Paolo Fabbri 43, nel quale confluiscono ricordi, personaggi, riferimenti culturali e atmosfere legate alla sua esperienza nella città felsinea.

Guccini aveva vissuto in quella casa per molti anni. Nel 2013, raccontando il rapporto con la Cirenaica, spiegava di essere arrivato nel quartiere nel 1970 e di avervi abitato fino al 2001, pur continuando a mantenere un legame con quell’abitazione anche dopo il trasferimento stabile a Pavana.

La strada e il numero civico sono così entrati nell’immaginario collettivo insieme alle canzoni del cantautore. Dopo la sua morte, via Paolo Fabbri è diventata nuovamente un luogo di pellegrinaggio spontaneo per ammiratori e cittadini, con fiori, messaggi e omaggi lasciati davanti alla casa.

Chi è la moglie Raffaella Zuccari

Raffaella Zuccari era diventata la moglie di Guccini nel 2011, dopo una relazione iniziata negli anni Novanta. Insegnante e studiosa di letteratura italiana, Zuccari è rimasta accanto al cantautore fino alla sua morte.

Il rapporto tra i due è stato un fattore importante anche nella produzione artistica di Guccini. Alla loro storia è legata, tra le altre, “Vorrei”, canzone caratterizzata da un registro più intimo e sentimentale rispetto a molti dei brani attraverso i quali il cantautore aveva raccontato la politica, la società, la memoria e le proprie inquietudini.

Francesco Guccini, le ultime dopo la morte

Dopo la morte, avvenuta il 6 agosto, i funerali di Francesco Guccini si sono svolti in forma strettamente privata, come aveva stabilito il cantautore, mentre a settembre sono state organizzate iniziative per permettere al pubblico di ricordarlo.

A un mese dalla scomparsa, inoltre, i suoi storici musicisti hanno continuato a portare le sue canzoni in giro per l’Emilia-Romagna. È inoltre attesa la pubblicazione postuma di “Calde le pere!”, l’ultimo libro al quale Guccini aveva lavorato fino alla fine.