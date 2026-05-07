Mistero sul telefono di Francesco Dolci scomparso, c'erano chat con Pamela Genini: "Non ricordo dov'è"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Oltre alla testa del cadavere, a mancare all’appello è uno dei cellulari di Francesco Dolci. All’interno vi sarebbero ancora le chat tra l’attuale indagato per la profanazione della tomba e Pamela Genini. I carabinieri stanno cercando il dispositivo nelle quattro proprietà della famiglia Dolci. L’imprenditore è infatti in possesso di due telefoni, uno dei quali, più vecchio e di colore bianco, non si trova.

Sparito un telefono di Francesco Dolci

Dopo l’iscrizione del nome di Francesco Dolci nel registro degli indagati per vilipendio di cadavere, i carabinieri del Nucleo Investigativo hanno ispezionato le quattro proprietà dell’imprenditore alla ricerca di indizi e, ovviamente, della testa della salma trafugata orientativamente tra ottobre e novembre 2025.

Intervistato in collegamento con Dentro la Notizia giovedì 7 maggio Dolci ha spiegato che i militari gli hanno sequestrato uno dei due telefoni in suo possesso, perché l’altro non si trova.

Il dispositivo potrebbe risultare oltremodo utile alle indagini, in quanto al suo interno sarebbero conservati gli scambi di messaggi tra lui e Pamela Genini.

Dolci riferisce all’inviata Ilaria Dalle Palle che i carabinieri “erano molto interessati a questo telefono” al punto da “smontare tutti i lampadari”, ma “io non ricordo dove sia”. Tuttavia il 41enne aggiunge che “se ricomparirà sarà mia premura portarlo subito agli inquirenti”.

Il tubo di silicone sequestrato

A un certo punto Gianluigi Nuzzi, dallo studio, chiede conferma a Francesco Dolci sul sequestro di un tubo di silicone, ma l’indagato lo corregge: “No, è un ancorante chimico“, ovvero un ancoraggio strutturale utilizzato nell’ingegneria per unire elementi metallici – come barre filettate o elementi di armatura – ad altri materiali come il calcestruzzo, il mattone o la pietra.

L’inviata gli domanda se un ancorante chimico serva per sigillare – in riferimento alla richiusura della bara di Pamela Genini dopo la profanazione – ma Francesco Dolci risponde di no.

La svolta sulla profanazione della tomba di Pamela Genini

Come anticipato, mercoledì 6 maggio il nome di Francesco Dolci è stato iscritto nel registro degli indagati della Procura di Bergamo. Il 41enne si dice tranquillo, nonostante la grave ipotesi di reato di vilipendio di cadavere. Sin dall’inizio della vicenda Dolci si dichiara estraneo ai fatti.

Eppure gli inquirenti sospettano che l’uomo inquadrato dalle telecamere all’esterno del cimitero di Strozza (Bergamo) sia lui e che potrebbe aver occultato la testa del cadavere della 29enne in una delle sue proprietà. Per il momento le perquisizioni non hanno portato risultati, ma – scrive Milano Today – gli inquirenti potrebbero estendere le ricerche verso altri luoghi e potenziali complici.