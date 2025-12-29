Mistero sull'eredità di Brigitte Bardot da 65 milioni, la rivelazione sulla villa a Saint Tropez ipotecata

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Dopo la morte di Brigitte Bardot si è scoperchiato il mistero sull’eredità stimata in 65 milioni. Tra beni venduti, fondi destinati alla causa animalista e la villa di Saint Tropez ipotecata, il patrimonio reale resta incerto. L’eredità dovrebbe dividersi tra il figlio, il marito e la fondazione, ma non si escludono future dispute legali.

L’eredità di Brigitte Bardot e i dubbi sui 65 milioni

Con la morte di Brigitte Bardot, si è aperto un dibattito sull’entità reale della sua eredità. Secondo le stime diffuse il patrimonio della diva ammonterebbe a circa 65 milioni di dollari. Una cifra che, però, viene messa in discussione da chi ha seguito da vicino la sua vita negli ultimi decenni, segnata dal ritiro precoce dal cinema e dall’impegno quasi esclusivo nella difesa degli animali.

Il biografo Yves Bigot ha più volte spiegato che Bardot, dopo aver lasciato le scene oltre cinquant’anni fa, avrebbe rifiutato la maggior parte dei contratti proposti, firmando solo due accordi commerciali di rilievo.

Gran parte delle risorse sarebbe stata assorbita dalla fondazione animalista da lei creata nel 1986, alla quale l’attrice ha destinato tempo, beni e denaro, riducendo progressivamente il patrimonio personale.

La villa di Saint Tropez ipotecata e i beni venduti

Al centro dell’eredità di Brigitte Bardot resta La Madrague, la storica residenza di Saint Tropez diventata simbolo della sua vita lontana dai riflettori.

Per finanziare le attività della fondazione l’attrice avrebbe venduto nel tempo diversi immobili e persino ipotecato La Madrague. Nel 2020, inoltre, Bardot aveva messo in vendita una villa a Cannes, stimata intorno ai 6 milioni di euro.

In passato la stessa attrice aveva espresso un rapporto conflittuale con il denaro. In un’intervista del 2006 dichiarava: “La ricchezza mi disgusta”, spiegando come la scelta di devolvere gran parte dei suoi beni fosse coerente con la sua visione di vita. Anche per questo motivo, il valore complessivo dell’eredità appare oggi difficile da definire con precisione.

L’ eredità divisa tra figlio, marito e fondazione

Dal punto di vista legale, la successione non appare semplice. La maggior parte dei lasciti sarebbe destinata alla Fondation Brigitte Bardot, ma la legge francese impone una quota riservata all’unico figlio dell’attrice, Nicolas-Jacques Charrier, 65 anni, residente in Norvegia e con cui i rapporti non sono mai stati stabili. Secondo Bigot, al figlio spetterebbe “la parte legale”, che tuttavia “non sarà molto”.

Resta aperta anche la posizione dell’ultimo marito, Bernard d’Ormale, che è rimasto accanto a Bardot fino alla morte e che potrebbe ricevere una parte del patrimonio. Non è escluso che la ripartizione dell’eredità possa diventare oggetto di contenziosi, soprattutto se l’unico erede decidesse di contestare le disposizioni a favore della fondazione o del coniuge.

Intanto, è stato confermato che Bardot sarà sepolta nel giardino della sua casa a Saint Tropez, vicino ai suoi animali, in una cerimonia riservata e lontana dai riflettori, in linea con le volontà espresse in vita.