Mistero sull'omicidio di Silvana Damato in casa a Milano, dopo un anno c'è un possibile sospettato: il punto

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L’8 agosto 2025 Silvana Damato veniva trovata senza vita nel suo appartamento di Bruzzano, a Milano. Un anno dopo, l’omicidio della 69enne è ancora senza colpevole. La Procura, grazie anche al supporto dell’avvocato della famiglia Damato, sembra aver individuato un primo possibile indagato. Un uomo che conosceva molto bene la vittima e le abitudini del condominio in cui abitava.

Un anno dall’omicidio di Silvana Damato

È trascorso un anno da quell’8 agosto in cui Silvana Damato fu rinvenuta senza vita nella vasca da bagno dell’appartamento in cui viveva nel quartiere milanese di Bruzzano.

Da un anno l’abitazione è posta sotto sequestro e non vi è più entrato nessuno, se non gli esperti del Ris per nuovi accertamenti.

ANSA

È trascorso un anno dall’omicidio, ma il corpo della tabaccaia 69enne non è ancora stato restituito alla famiglia. Prima di porgere l’ultimo saluto, si attende di scoprire la verità: chi uccise Silvana Damato e perché.

L’attenzione degli inquirenti, svela l’inviata della trasmissione Morning News, si starebbe soffermando su un uomo che conosceva bene la vittima e le abitudini del condominio in cui abitava.

L’8 agosto del 2025 la telecamera di sicurezza dello stabile non funzionava e il portiere era assente, ma uno degli abitanti afferma di aver visto un uomo scendere le scale e uscire in cortile.

Il primo possibile indagato

Nel corso della trasmissione Mediaset condotta da Dario Maltese si parla, per la prima volta, di un possibile indagato per l’omicidio di Bruzzano.

Si parla di un uomo, in rapporti intimi con Silvana Damato, cui la donna avrebbe in passato prestato diverse piccole somme di denaro.

La mattina del delitto, la stessa persona avrebbe forse chiesto a Damato l’ennesimo prestito, scontrandosi stavolta con un rifiuto.

Se quest’ipotesi verrà avvalorata dalle indagini, dietro l’omicidio della tabaccaia risiederebbe un movente economico.

L’appello dei famigliari

“La Procura di Milano sta svolgendo il suo lavoro e noi stiamo facendo parallelamente la nostra indagine difensiva”, ha spiegato l’avvocato Walter Felice, che assiste la famiglia della vittima.

“Abbiamo offerto la nostra leale collaborazione. – prosegue il legale lanciando un appello agli inquirenti – È il momento che la Procura dia dei segnali alla famiglia”.

Chi era vicino a Silvana rispetta i tempi della giustizia ma, conclude Felice, “la famiglia in primis e tutti i condomini chiedono verità e chiarezza. È il momento che ci sia un impulso vero e costruttivo”.

La testimonianza del vicino di casa

A ripercorrere i mesi precedenti all’omicidio di Silvana Damato è anche uno dei vicini di casa della donna, intervistato dai microfoni di Morning News.

L’uomo afferma che nella primavera 2025 Damato avesse un compagno, “un uomo trasandato” che lei “abbracciava e baciava”.

“Era una donna molto riservata” dice di lei uno degli abitanti del condominio di Bruzzone, ma in quel periodo “sembrava felice, era contenta e pensavo che volesse farmi capire che quello era il suo uomo”.

Il vicino afferma anche di aver più volte scorto la stessa persona fumare sul balcone della casa di Damato, e di non averlo più visto dopo la morte della donna.