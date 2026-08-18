Mistero sulla morte di Silvana Damato, i due moventi e la teoria della sorella: "A volte ho un dubbio"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

La morte di Silvana Damato, la pensionata di 69 anni trovata senza vita in casa ad agosto 2025 nella vasca da bagno del suo appartamento a Milano, è ancora avvolta nel mistero. La sorella Gianna ha detto: “A volte ho il dubbio che qualcuno fosse lì ad aspettarla e l’abbia spinta dentro casa”. Poi ha lanciato un appello: “Chi sa qualcosa, ce lo dica”.

Il dubbio della sorella di Silvana Damato

Gianna Damato, sorella di Silvana Damato, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla trasmissione Morning News.

Provando a immaginare cosa possa essere successo prima della morte della sorella, la donna ha detto: “Può essere che lei abbia aperto la porta a qualcuno di cui si fidava e l’abbia fatto entrare in casa. A me alcune volte viene anche il dubbio che qualcuno fosse lì ad aspettarla e l’abbia spinta dentro. Magari l’ha fatta entrare perché la conosceva e poi c’è stata una discussione”.

ANSA

I possibili moventi della morte di Silvana Damato

Silvana Damato era entrata in possesso di circa 100mila euro. Interpellata sul possibile movente economico e, cioè, sulla possibilità che possa aver prestato soldi a qualche suo conoscente, la sorella Gianna ha detto: “Non credo che abbia dato grosse cifre a conoscenti. Conoscendo mia sorella, lei era attenta a queste cose. Posso pensare che si possa essere innamorata di una persona, ma non credo si sia fatta abbindolare”.

La sorella di Silvana Damato ha commentato anche il possibile movente passionale: “Aveva conosciuto una persona, ma per me era più un amico. Poi non so se lei non abbia voluto dirmi che ci fosse qualcosa in più. Mi ha detto che una persona era entrata nel suo gruppo, che era una persona simpatica, ma non mi ha parlato di una frequentazione“.

L’appello della sorella di Silvana Damato

Gianna Damato ha definito “brutto” e “pesante” questo anno trascorso nell’incertezza su quanto accaduto alla sorella Silvana prima della sua morte.

Poi ha aggiunto: “Era una bravissima persona. Per noi era il sole, sempre serena. La mattina si alzava, andava al bar a far colazione, poi magari andava a fsre un po’ di spesa, tornava a casa e se aveva tempo faceva i suoi lavori, poi mangiava. Era molto abitudinaria, faceva sempre le stesse cose”.

La sorella di Silvana Damato ha infine lanciato un appello: “Io pregherei chi sa qualcosa, almeno di dircelo. Capisco che non è facile, ma se qualcuno sa lo dica“.