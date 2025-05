Mistero sulla scomparsa di Denisa Maria Adas a Prato, trovata l'auto della 30enne: si indaga per sequestro

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Giallo sulla scomparsa di Denisa Maria Adas. Della donna 30enne di origini romene non si ha alcuna notizia dallo scorso 15 maggio. La giovane è residente a Roma assieme alla famiglia. Giovedì scorso si è recata a Prato e di lei si è persa ogni traccia. La procura della città toscana indaga per sequestro di persona dopo che si è scoperto che Denisa temeva per la sua incolumità prima di sparire nel nulla.

Prato, scomparsa di Denisa Maria Adas: si indaga per sequestro

La procura di Prato, attraverso una nota, ha fatto sapere che è stata aperta un’indagine per sequestro di persona dopo che “alcune risultanze investigative al vaglio depongono per ritenere che” Denisa Maria Adas “temesse per la propria incolumità“.

“Le indagini sono in corso per comprendere le ragioni della scomparsa e ricostruire la rete di relazioni, onde verificare la fondatezza dell’ipotesi delittuosa e il movente del reato per cui si procede”, rendono sempre noto dalla procura.

Fonte foto: © 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap contributors | © 2025 TomTom | Tuttocittà Cerchiata in rosso, sulla mappa, l’ultima zona frequentata dalla 30enne prima della sparizione

L’ultima telefonata alla madre, poi il silenzio

L’ultima telefonata effettuata dalla 30enne risale alla sera di giovedì 15 maggio. La donna, intorno alle 23, ha chiamato la madre da Prato. Poi la scomparsa e silenzio tombale. Nessuno ha più avuto contatti con Denisa.

Dallo scorso giovedì entrambi i cellulari della donna risultano spenti. Denisa si era recata a Prato ed era stata ospite di un residence in zona via Ferrucci.

Proprio via Ferrucci è l’ultimo luogo frequentato dalla 30enne prima della sparizione. Una volta allontanatasi da quel punto della città di lei non si è più saputo nulla.

L’unico elemento di rilievo rinvenuto fino ad ora è la sua auto, una Fiat 500 rossa. Il mezzo è stato rintracciato parcheggiato nei pressi della struttura in cui ha alloggiato.

La madre ha presentato formalmente una denuncia a Roma e la prefettura ha subito attivato il piano provinciale per le persone scomparse mobilitando squadre di volontari della Protezione civile.

L’associazione Comitato scientifico per la ricerca degli scomparsi e la sezione toscana dell’associazione Penelope hanno divulgato la notizia della sparizione di Denisa, lanciando appelli per fornire informazioni utili per rintracciare la donna.

La descrizione di Denisa: il tatuaggio esteso sulla spalla

Denisa Maria Adas ha occhi scuri e capelli lunghi e neri; è alta 1.55 m e pesa circa 58 kg. Tra i segni particolari e distintivi un tatuaggio molto esteso sulla spalla e il braccio destro. Inoltre ha tatuata una scritta sulla spalla sinistra.

Chiunque fosse in possesso di informazioni utili può contattare il numero di emergenza 112 oppure può chiamare il 388.1894493, attivo presso il Comitato scomparsi.