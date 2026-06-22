Mistero sulle chiamate di Silvio Sapone ad Andrea Sempio nel 2017 su Garlasco, Cataliotti sicuro: "Usuale"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Nuovi interrogativi sul caso di presunta corruzione legato all’omicidio di Chiara Poggi. Al centro dell’attenzione ci sono le numerose telefonate tra l’ex carabiniere Silvio Sapone e Andrea Sempio, prima della famosa archiviazione del suo possibile coinvolgimento. I tabulati telefonici hanno riacceso il mistero sui contatti tra i due, mentre la difesa prende posizione per fare chiarezza sulla natura di quelle conversazioni.

Parla l’avvocato Cataliotti

Liborio Cataliotti, legale dell’ex indagato Andrea Sempio, risponde alle domande in merito alle numerose chiamate di Silvio Sapone nei confronti del suo assistito. Il presupposto, però, è che Sempio non è indagato in questo caso specifico, ovvero quello dell’ipotesi di corruzione, e per questo Cataliotti non ha accesso alle informazioni.

“Non ho nessun titolo per commentare la deposizione che è stata fatta nel fascicolo dell’indagine per corruzione, originariamente a carico anche del procuratore Venditti”, spiega.

Anche se dice di non voler commentare, si sbottona e dichiara che la deposizione di Silvio Sapone è stata “lacunosa e sorprendente. Lo capiscono tutti”.

Le numerose telefonate

Andrea Sempio aveva commentato, riferendosi a casi appresi e non al suo, che sapeva di carabinieri che telefonavano agli indagati per chiedere dei pagamenti in cambio di un aiuto. Lo riporta lo stesso legale, che però ricorda anche le discrepanze nei racconti.

Secondo quanto riportato dall’avvocato, infatti, il suo assistito è stato sentito il 10 febbraio del 2017. Anche se suona strano, dice, che ci siano così tante telefonate.

Per Cataliotti, inoltre, “è usuale che gli inquirenti, le forze di polizia e l’ufficio della procura stessa preannuncino la volontà di procedere con un interrogatorio”, anche solo per concordare la data e la rinuncia ai termini per comparire. “Non so se questo sia il caso”, dice.

Cosa ha detto Sapone?

Silvio Sapone, l’ex carabiniere al centro del nuovo caso che gravita intorno all’omicidio di Chiara Poggi, racconta nella sua deposizione che le chiamate potevano fare riferimento all’invito a venire in procura.

Un invito che poi sarebbe saltato e quindi non c’è prova di questa richiesta. La deposizione, come detto dallo stesso avvocato Cataliotti, risulta lacunosa: in prima battuta Sapone infatti aveva detto di non ricordare, ma solo dopo aver visto i tabulati e aver quindi parlato con gli avvocati, ha detto di aver focalizzato meglio e di essere in grado anche di fornire la durata della chiamata.

Tre o quattro chiamate erano vuote, mentre in altre (oltre una decina) il contenuto rimane ignoto, perché l’ex carabiniere non lo ricorda.