Un arresto e un ingente sequestro di armi e droga della Polizia di Stato a Catania. Un uomo di 48 anni è stato fermato dopo che nella sua abitazione sono stati rinvenuti un arsenale di armi clandestine e 35 chili di cocaina. L’intervento è stato eseguito per contrastare lo spaccio di droga e la detenzione illegale di armi nella città etnea.

Operazione della Squadra Mobile: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’azione di controllo è stata portata avanti nelle scorse ore dalla Squadra Mobile della Questura di Catania. L’obiettivo era quello di intensificare la lotta contro il traffico di stupefacenti e la detenzione di armi clandestine, attraverso un monitoraggio capillare dei quartieri cittadini.

Il blitz nel quartiere Pigno

L’intervento si è concentrato in particolare nel quartiere Pigno, dove gli agenti della Sezione Antidroga hanno individuato un’abitazione sospetta, di proprietà di un cittadino catanese di 48 anni. Dopo un’attenta perquisizione, i poliziotti hanno scoperto un vero e proprio arsenale: un mitra Ak 47, cinque pistole (di cui quattro semiautomatiche e un revolver) e numerose munizioni di vario calibro. Tutte le armi erano nascoste con cura e pronte all’uso, trasformando la casa in un fortino.

Il sequestro delle armi e le indagini scientifiche

Le armi rinvenute sono state immediatamente sequestrate dagli agenti, che hanno richiesto l’intervento della Polizia Scientifica per gli accertamenti balistici e tecnico-scientifici. L’obiettivo è verificare la presenza di tracce biologiche o impronte digitali e accertare se le armi siano state utilizzate in altri episodi delittuosi.

La scoperta della droga: 35 chili di cocaina

Durante la perquisizione, i poliziotti hanno ispezionato ogni angolo dell’appartamento, compresi i cassonetti delle tapparelle della cucina e della camera da letto. Proprio in questi nascondigli sono stati trovati 35 chili di cocaina, suddivisi in 29 involucri sagomati. Anche la sostanza stupefacente è stata sequestrata e sarà sottoposta alle analisi di laboratorio prima della distruzione.

L’arresto e le accuse

Al termine delle operazioni, il 48enne proprietario dell’abitazione è stato arrestato con le accuse di detenzione di armi da guerra, armi comuni da sparo, armi clandestine e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’uomo, informato il PM di turno presso il Tribunale di Catania, è stato condotto a Piazza Lanza. Dopo la convalida dell’arresto, il giudice ha disposto nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere.

