Miuccia Prada tra le 100 persone più influenti del 2025 per il Time, la lista completa da Trump a Musk

Il Time, come ogni anno, anche per il 2025 ha pubblicato la sua lista delle 100 persone più influenti al mondo. Oltre a Donald Trump ed Elon Musk, ci sono tanti artisti (tra cui Scarlett Johansson), icone (come Gisèle Pelicot), leader (come il vicepresidente JD Vance), i cosiddetti titani (tra cui l’unica italiana presente, Miuccia Prada), i pionieri (come Dario Amodei, imprenditore americano di chiare origini italiane) e gli innovatori (tra cui Snoop Dogg).

Chi sceglie le persone da inserire nella lista

Oltre al Person of the year, che nel 2027 compirà 100 anni, l’altro punto di forza del Time è la lista delle 100 persone più influenti dell’anno.

La scelta viene fatta dai giornalisti della rivista, con le personalità divise in 6 categorie:

artisti

icone

leader

titani

pionieri

innovatori

Miuccia Prada unica italiana: la motivazione

L’unica italiana inserita nella lista è Miuccia Prada.

Il regista Baz Luhrmann (candidato all’Oscar con Moulin Rouge! ed Elvis), sulla rivista l’ha definita un’artista che riesce ad accedere alla propria creatività “semplicemente vivendo“.

Ha aggiunto che “è instancabilmente interessata alla vita: incontrare nuove persone, confrontarsi con culture diverse e lanciarsi in avventure creative”.

Parole veramente al miele: “Miuccia è incredibilmente intellettualmente robusta e si muove con un’energia aperta e fluida. Oltre al suo grande amore per le persone, l’arte e la vita, è una leader autentica e carismatica, dotata di una straordinaria chiarezza decisionale e imprenditoriale”.

Infine, un riferimento alla casa di moda: “La moda che Miuccia disegna, in quanto forza creativa dietro Prada e Miu Miu, è assolutamente fedele a se stessa. Non segue le tendenze, le crea. Puoi acquistare qualcosa realizzato da Prada un anno e sapere che sarà ancora di moda 5 anni dopo, perché ha costruito un marchio che ha un suo posto nella cultura. Prada è incentrata sulla qualità e la ricchezza della vita, e questo vale anche per Miuccia”.

L’elenco completo del Time per il 2025

Di seguito, l’elenco completo, diviso per categorie, delle 100 persone più influenti del 2025.

Artisti

Ed Sheeran

Scarlett Johansson

Daniel Dae Kim

Kristen Bell

Adam Scott

Rashida Jones

Diego Luna

Nicole Scherzinger

Kristen Wiig

Willy Chavarria

Danielle Deadwyler

Hozier

Miranda July

Branden Jacobs-Jenkins

Mohammad Rasoulof

Annabelle Selldorf

Yoshitomo Nara

Icone

Demi Moore

Jalen Hurts

Adrien Brody

Gisèle Pelicot

Hiroyuki Sanada

Angeline Murimirwa

David Muir

Raquel Willis

Bobbi Brown

Anthony D. Romero

Yoshiki

Amy Griffin

Léon Marchand

Fatou Baldeh

Leader

Keir Starmer

Claudia Sheinbaum

Donald Trump

María Corina Machado

Elon Musk

Muhammad Yunus

Howard Lutnick

Tedros Adhanom Ghebreyesus

J.D. Vance

Reshma Kewalramani

Friedrich Merz

Megyn Kelly

Lee Jae-myung

Teresa Ribera

Robert F. Kennedy Jr.

Andrea Vidaurre

Duma Boko

Russell Vought

Javier Milei

Noa Argamani

Mo Abudu

Ahmed al-Sharaa

Titani

Serena Williams

Ed Bastian

Blake Lively

Lorne Michaels

Simone Biles

Doug McMillon

Miuccia Prada

Percival Everett

Ted Sarandos

Joe Rogan

Lisa Su

Mark Zuckerberg

Bonnie Y Chan

Alex Karp

Jonathan Greenblatt

Stephen J. Squeri​

Pionieri

Demis Hassabis

Rosé

Andrew Forrest

Robert Montgomery

Breanna Stewart e Napheesa Collier

Robin Wall Kimmerer

Dario Amodei

Myles Smith

Cordelia Bähr

Julie Burkhart

Liang Wenfeng

Allison Sesso

Tomas Cihlar e Wesley Sundquist​

Innovatori

Snoop Dogg

Nikki Glaser

Ma Yansong

Larry Fink

Kwame Onwuachi

Sandra Díaz

Mickalene Thomas

Jon M. Chu

Wendy Freedman

Josh Koskoff

Chutatip “Nok” Suntaranon

Christian Happi

Ismahane Elouafi

Skye Perryman

Tim Cadogan

Richard Thompson