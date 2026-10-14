Mixomatosi della lepre, caccia sospesa in Lombardia ma l'infezione non è pericolosa per l'uomo

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Stop alla caccia alla lepre. Dopo l’arresto dei prelievi a Mantova e Varese, in Lombardia l’attività venatoria è interrotta anche nell’area delle Prealpi Bresciane per l’avanzata della variante Toledo della mixomatosi, una malattia virale. Per questo motivo Arci Caccia, in un comunicato, invita al prelievo di lepri di provenienza locale, chiedendo di ridurre il ricorso ad animali provenienti dall’estero. La scienza, però, rassicura: la mixomatosi non è pericolosa per l’uomo.

Stop alla caccia alla lepre in Lombardia

Il Giornale di Brescia ci informa che dopo le segnalazioni in Veneto ed Emilia-Romagna, anche in Lombardia è arrivato lo stop alla caccia alla lepre.

Le prime province colpite dalla restrizione sono state quelle di Mantova e Varese. Ora il limite si è esteso lungo le Prealpi Bresciane. Il motivo, ancora una volta, è legato alla diffusione della variante Toledo del virus della mixomatosi.

ANSA

Nello specifico, il niet arrivato nella provincia di Brescia riguarda il raggiungimento del tetto massimo di esemplari prelevabili. Per questo motivo Arci Caccia propone di privilegiare gli esemplari di provenienza locale.

Una misura, questa, che – sempre secondo Arci Caccia – eviterebbe “una inutile perdita di denaro”.

La proposta di Arci Caccia

In un comunicato diffuso sulla pagina Facebook Arcicaccia Lombardia, l’associazione contesta “la prassi di rilasciare ogni anno un numero importante di soggetti di provenienza estera, con un esborso economico peraltro piuttosto consistente”.

Quindi propone “di astenersi dall’acquisto di selvaggina di provenienza estera e di concentrare risorse e sforzi nel creare strutture locali di riproduzione ed allevamento, siano essi lepri o fagiani”.

Cos’è la mixomatosi

La mixomatosi colpisce conigli domestici e selvatici, ed è una malattia virale e contagiosa dovuta all’infezione da ha-Myxovirus/ceppo Toledo, appartenente alla famiglia Leporipoxvirus, segnalato per la prima volta in Spagna nel 2018.

Il virus si trasmette da animale ad animale, o veicolato da insetti. I decorsi della malattia sono due: acuto, quando l’animale sviluppa vari sintomi tra cui congiuntivite purulenta e tumefazione alla testa. Ciò porta a un rifiuto del cibo e un progressivo indebolimento del soggetto colpito, che nel 99% dei casi arriva alla morte in cinque o sette giorni. Il decorso lento, invece, si presenta con eruzioni cutanee.

L’infezione non è pericolosa per l’uomo

In una nota diffusa dal Ministero della Salute e firmata dal direttore generale Giovanni Filippini, riportata da FederCaccia, si legge che la mixomatosi “non ha carattere zoonosico (non colpisce l’uomo)”.

Un esempio di malattia zoonotica, invece, è la rabbia che si trasmette da animali infetti, selvatici o di compagnia, e che molto spesso porta alla morte del soggetto colpito.

L’appello

Il Resto del Carlino ha raccolto l’appello di Gianfranco Tomasoni, capo del centro degli Atc (Ambiti Territoriali di Caccia), che ha detto: “Chiediamo che la caccia alla lepre venga chiusa dal 19 ottobre, lasciando comunque la possibilità ai singoli cacciatori di uscire sul territorio (senza fucile) e con i cani per monitorare lo stato di salute della specie”.

La proposta è stata inoltrata alla Regione.