Mobili bruciati e scarichi abusivi a Giaveno, individuato il responsabile: scatta il deferimento
A Giaveno un giovane è stato deferito per gestione illecita di rifiuti dopo essere stato sorpreso a bruciare mobili e depositare materiali edili.
Un deferimento per gestione non autorizzata di rifiuti a Giaveno (Torino), dove un giovane è stato sorpreso a bruciare mobili e a depositare materiali edili in modo incontrollato. L’operazione è stata condotta a seguito di una segnalazione durante il Servizio di Prevenzione e di Emergenza Ambientale.
La segnalazione e l’intervento dei Carabinieri Forestali
Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’attività si è svolta in località Borgata Prese Viretto, nel territorio di Giaveno (TO). I militari del Nucleo Forestale di Torino sono intervenuti dopo aver ricevuto una segnalazione tramite il numero di emergenza ambientale 1515. L’allarme riguardava la possibile presenza di un abbruciamento di rifiuti in corso.
Accertamenti sul posto e scoperta dei reati ambientali
Giunti sul luogo indicato, i Carabinieri Forestali hanno riscontrato la combustione di rifiuti speciali non pericolosi, in particolare mobili in legno. Durante il controllo, è stato inoltre rilevato un deposito incontrollato di materiali edili – tra cui cemento, mattoni, ceramiche e sanitari – per un volume stimato in 10 metri cubi. Questi materiali erano stati abbandonati direttamente sul suolo, in violazione delle normative ambientali.
L’intervento dei Vigili del Fuoco e l’identificazione del responsabile
Le operazioni di spegnimento del rogo sono state affidate ai Vigili del Fuoco volontari di Giaveno, che hanno rapidamente messo in sicurezza l’area. Al termine delle verifiche, i Carabinieri Forestali hanno individuato il responsabile: si tratta di un uomo sulla ventina, presente sul posto e impegnato in lavori di ristrutturazione per conto della proprietà dell’immobile.
