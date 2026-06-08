Modella Anna Aksamit aggredita a Milano mentre va al supermercato, pugno in faccia: "Salvata da un ragazzo"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Sfuggita al branco che l’ha aggredita e voleva violentarla grazie all’intervento di uno sconosciuto. La modella polacca Anna Aksamit è stata accerchiata e picchiata da un gruppo di uomini probabilmente ubriachi in pieno giorno a Milano, riportando un occhio nero. La 30enne ha denunciato l’episodio e ha lanciato un appello pubblico anche in Tv per rintracciare il ragazzo che è intervenuto per salvarla, fronteggiando da solo gli aggressori.

L’aggressione a Milano

L’episodio è avvenuto intorno alle 14 di venerdì in zona Porta Romana a Milano, dove la modella laureata in chimica vive da settembre per lavoro.

La 30enne stava andando a fare la spesa, quando è stata circondata da un gruppo di 6-7 uomini intenti a bere per strada: nonostante avesse cambiato marciapiede, la donna è stata inseguita, molestata e colpita con dei pugni all’addome e al volto.

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L’appello della modella Anna Aksamit

“Appena li ho visti ho avuto una brutta impressione e ho deciso di cambiare strada per evitarli. Ma non è servito: ormai mi avevano presa di mira” ha raccontato la ragazza al Corriere della Sera.

Soltanto l’intervento di un passante le ha permesso di scappare e mettersi in salvo a casa, dove è rimasta rinchiusa per diverse ore sotto shock.

A distanza di un paio di giorni, la modella ha lanciato un appello pubblico per ringraziare e cercare di rintracciare il ragazzo che l’ha difesa, affrontando da solo il branco e riuscendo a metterlo in fuga.

La denuncia

Anna Aksamit porta sul volto i segni dell’aggressione, con un vistoso ematoma all’occhio destro. “Mi sento male dopo questa violenza, ho paura” ha detto la 30enne ai microfoni della trasmissione Morning News.

In quei momenti concitati, la modella non è riuscita a distinguere i volti degli aggressori, né a riconoscere il suo salvatore durante la fuga.

Identificare chi è intervenuto per salvarla dall’aggressione sarebbe utile anche per la denuncia che la donna ha presentato, come spiegato dal suo legale, l’avvocato Domenico Musicco: “Speriamo che questo ragazzo si faccia vivo perché può essere un testimone”.

“Grazie molto per quello che hai fatto, probabilmente mi hai salvato la vita” ha detto la modella di fronte alle telecamere di Canale 5, rivolgendosi direttamente al ragazzo, ribadendo la speranza di incontrarlo o di sapere almeno il suo nome.

“Senza il suo intervento non so cosa mi sarebbe successo” ha dichiarato al Corriere, dicendo di dovere al ragazzo “molto e vorrei ringraziarlo per quello che ha fatto. È stato un gesto straordinario, da vero eroe”.