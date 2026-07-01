Modello di Armani arrestato a Milano per stalking, violenza sessuale e lesioni aggravate nei confronti dell'ex

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Un giovane modello di Armani è stato arrestato a Milano con le pesanti accuse di stalking, violenza sessuale e lesioni aggravate. Il ventitreenne è stato trasferito in carcere il 1° luglio dopo la denuncia dell’ex compagna, costretta a subire per mesi ripetute aggressioni fisiche e gravi minacce.

Modello di Armani arrestato a Milano

Come riporta il Corriere della Sera, la polizia locale ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del ventitreenne E.P., noto per la sua attività professionale con il brand Armani.

Il giovane modello è stato arrestato a Milano dagli agenti del Nucleo tutela donne e minori di Piazza Beccaria, che hanno avviato gli accertamenti dopo la coraggiosa denuncia della vittima, una ragazza di ventun anni ed ex dipendente della medesima azienda.

Gli episodi contestati si sono consumati in un preciso arco temporale compreso tra l’ottobre del 2025 e il febbraio del 2026.

Le testimonianze fornite dai vicini di casa hanno confermato i frequenti rumori e le urla provenienti dall’abitazione, avvalorando l’ipotesi di condotte persecutorie assimilabili allo stalking.

Le accuse di stalking, violenza sessuale e lesioni aggravate

Il comportamento dell’indagato si è tradotto in circa sei mesi di continue violenze. Secondo la tesi della sostituta procuratrice Chiara Costagliola, l’uomo ha costretto l’ex compagna a modificare drasticamente ogni sua abitudine di vita per il costante timore di subire ulteriori agguati.

Costagliola ha coordinato l’attività investigativa per il reato di stalking e ha acquisito i referti medici delle strutture sanitarie, i quali certificano i gravi danni fisici derivanti dalle percosse e dalle lesioni subite.

Oltre alle condotte persecutorie, gli inquirenti contestano al noto modello un gravissimo episodio di violenza sessuale consumato tra le mura domestiche, motivo per cui è stato arrestato a Milano per sventare ulteriori pericoli.

Le prove contro il modello

Il giudice per le indagini preliminari ha analizzato gli elementi probatori reputandoli solidi e concordanti.

Disponendo il trasferimento nella casa circondariale, il tribunale ha ritenuto pienamente sussistenti i gravi indizi di colpevolezza per i reati di violenza sessuale e lesioni aggravate.

Il gip ha ravvisato un concreto e attuale pericolo di reiterazione del reato, definendo la reclusione l’unica misura idonea a tutelare l’incolumità della persona offesa.

Il giovane modello, che sfilava per Armani, è stato quindi arrestato a Milano ieri pomeriggio, ponendo fine a un lungo incubo durato mesi in cui lo stalking aveva annullato la serenità della vittima.