Due denunce per rapina e porto di armi od oggetti atti ad offendere presso un supermercato della zona Crocetta a Modena. Un giovane di 16 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato identificato e denunciato insieme a un complice di 21 anni, dopo aver aggredito un addetto alla vigilanza con spray urticante e minacciato con un machete per garantirsi la fuga. L’intervento della Polizia di Stato ha permesso di ricostruire rapidamente la vicenda e rintracciare i responsabili.

Le indagini e l’intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, tutto è iniziato intorno alle 18.30 del 20 settembre, quando la Squadra Volante è stata allertata per una segnalazione di aggressione presso un supermercato nella zona Crocetta di Modena. Un giovane, poi identificato come un cittadino italiano di 16 anni, era stato sorpreso dal personale della vigilanza privata mentre, insieme a un complice, aveva nascosto della merce nello zaino con l’intento di uscire dal supermercato senza pagare.

La dinamica dell’aggressione

L’addetto alla sorveglianza, accortosi del tentativo di furto, ha seguito i due giovani fino al parcheggio dell’esercizio commerciale. Qui, il minore ha reagito in modo violento: ha estratto uno spray urticante e lo ha utilizzato per ben due volte contro il volto del vigilante, nel tentativo di garantirsi la fuga. Non pago, ha poi estratto un machete dal fodero, brandendolo in aria in modo minaccioso. Approfittando della confusione, il ragazzo è riuscito a dileguarsi, facendo perdere le proprie tracce.

L’identificazione e la perquisizione

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la Squadra Mobile ha avviato immediatamente le indagini, analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza del supermercato. Grazie a queste e ad altri elementi raccolti, gli agenti sono riusciti in poche ore a risalire all’identità del sedicenne. Il giovane è stato rintracciato nei pressi della sua abitazione. Durante la perquisizione personale, gli agenti hanno trovato all’interno del suo borsello lo spray urticante utilizzato nell’aggressione. La successiva perquisizione domiciliare ha portato al rinvenimento, nell’armadio della sua camera da letto, di una voluminosa mannaia, ulteriore elemento a carico del ragazzo.

Il ruolo del complice e le denunce

Il complice, un giovane di 21 anni, era riuscito ad allontanarsi subito dopo il furto, ma le indagini hanno consentito di identificarlo e denunciarlo per furto aggravato. Entrambi i giovani sono ora chiamati a rispondere delle proprie azioni davanti all’autorità giudiziaria. Il sedicenne dovrà rispondere di rapina e porto di armi od oggetti atti ad offendere, mentre il ventunenne è stato denunciato per furto aggravato.

