È di un arresto e il sequestro di droga e denaro il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Modena nella serata di ieri. Un cittadino tunisino di 20 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in via Uccelliera, dopo una segnalazione anonima ricevuta tramite l’applicazione “YouPol”. L’intervento è stato reso possibile grazie alla collaborazione di un cittadino e all’utilizzo della tecnologia messa a disposizione dalla Polizia di Stato.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nella serata di ieri, quando una segnalazione anonima, giunta attraverso l’applicazione “YouPol”, ha indicato una possibile attività di spaccio in via Uccelliera, nel cuore di Modena. L’immediato intervento di una pattuglia della Squadra Volante ha permesso di sorprendere un giovane seduto su una panchina, che alla vista degli agenti ha tentato la fuga, cercando di disfarsi di un borsello.

L’inseguimento e il fermo

Gli agenti, dopo essersi messi all’inseguimento del sospettato, sono riusciti a bloccarlo poco dopo. Durante la perquisizione, all’interno del borsello abbandonato sono stati trovati 5.660 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, e un panetto di hashish del peso di 97,30 grammi. Inoltre, nella tasca dei pantaloni del giovane sono state rinvenute alcune dosi di sostanza stupefacente già pronte per lo spaccio e un bilancino di precisione, strumento comunemente utilizzato per il confezionamento delle dosi.

La convalida dell’arresto e le misure cautelari

Nella mattinata odierna, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto del giovane tunisino e ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di dimora a Modena e provincia. La decisione è stata presa in considerazione della gravità dei fatti e della recidività dell’indagato, già noto alle forze dell’ordine per precedenti analoghi.

Il ruolo chiave della segnalazione anonima

La collaborazione del cittadino che ha effettuato la segnalazione si è rivelata fondamentale per l’arresto in flagranza del giovane. L’applicazione “YouPol” della Polizia di Stato ha dimostrato ancora una volta la sua efficacia come strumento a servizio della sicurezza pubblica, consentendo di intervenire tempestivamente e di contrastare fenomeni di spaccio e altri reati che minacciano la tranquillità dei quartieri.

IPA