Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un fermo per tentato omicidio aggravato dalla Squadra Mobile della Questura di Modena e dalla Polizia Ferroviaria di Bologna, a seguito di un grave episodio avvenuto nella serata di lunedì 9 febbraio nella zona tempio di Modena. Un giovane cittadino italiano di 23 anni è stato sottoposto a fermo dalla Procura della Repubblica, dopo essere stato individuato come presunto responsabile dell’aggressione ai danni di un cittadino rumeno di 37 anni, colpito con un’arma da punta e taglio. L’aggressione sarebbe maturata nell’ambito di contrasti legati allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la sera del 9 febbraio nei pressi della zona tempio di Modena si è verificata una violenta aggressione. Un cittadino rumeno di 37 anni è stato colpito al fianco sinistro con un’arma da punta e taglio, riportando ferite tali da rendere necessario il trasporto d’urgenza all’ospedale di Baggiovara, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per salvargli la vita.

L’aggressione e il movente

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Polizia di Stato, l’aggressione sarebbe scaturita da contrasti nell’ambiente dello spaccio di sostanze stupefacenti. Le testimonianze raccolte dalle persone presenti sul posto hanno permesso di chiarire la dinamica dell’accaduto e di indirizzare le indagini verso un giovane italiano di 23 anni.

L’individuazione dell’indagato

Le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona hanno consentito agli inquirenti di verificare la presenza dell’indagato, che si è allontanato a passo svelto in un orario compatibile con quello dell’aggressione, dirigendosi verso la stazione ferroviaria di Modena. Da lì, il giovane è salito a bordo di un treno regionale diretto a Bologna. Gli investigatori hanno accertato che il sospettato era già stato più volte arrestato per violazione della normativa sugli stupefacenti, soprattutto nei pressi della stazione ferroviaria di Bologna.

La collaborazione tra le forze dell’ordine

Grazie alla tempestiva collaborazione del personale della Polizia Ferroviaria di Bologna, sono state avviate ricerche mirate che hanno portato al controllo dell’indagato presso la stazione ferroviaria. Il giovane, che indossava abiti compatibili con quelli ripresi dalle telecamere durante la fuga da Modena (pantaloni, cover del cellulare e scarpe), è stato accompagnato in Questura a Modena per ulteriori accertamenti.

Il riconoscimento e il fermo

Presso la Questura di Modena, il Sostituto Procuratore ha proceduto personalmente all’attività di individuazione, avvalendosi della testimonianza di un testimone oculare presente sulla scena del crimine. Il testimone, dopo aver visionato quattro giovani con caratteristiche simili, ha riconosciuto con sicurezza l’indagato come la persona presente al momento dell’accoltellamento e poi datasi alla fuga.

Le conseguenze giudiziarie

All’esito del riconoscimento e sulla base delle altre prove raccolte, il magistrato del pubblico ministero ha emesso il decreto di fermo, eseguito contestualmente dalla Squadra Mobile di Modena e dal personale della Polfer di Bologna. Nelle prossime ore sarà formalizzata la richiesta di convalida del fermo al Giudice per le indagini preliminari di Modena, con contestuale richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere in relazione al delitto di tentato omicidio.

IPA