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È di due coniugi indagati e 1 milione di euro recuperati a tassazione il bilancio di un’operazione della Guardia di Finanza di Modena contro la rivendita illegale di biglietti per eventi. L’attività, condotta tra il 2020 e il 2025, ha permesso di accertare un sistema di acquisto massivo e rivendita a prezzi maggiorati, con ricavi complessivi per 2 milioni di euro.

Indagine della Guardia di Finanza e il fenomeno del secondary ticketing

Come indicato dal portale ufficiale della Guardia di Finanza, l’operazione è stata portata avanti dal Comando Provinciale di Modena e dal Nucleo di polizia economico-finanziaria locale. L’attività investigativa si è concentrata sul fenomeno del cosiddetto “secondary ticketing”, ossia la rivendita illegale di biglietti per eventi tramite piattaforme online non ufficiali.

Il “secondary ticketing” rappresenta un mercato parallelo rispetto a quello dei rivenditori ufficiali. In questo contesto, i biglietti vengono acquistati in grandi quantità da singoli soggetti e poi rivenduti a prezzi molto più elevati rispetto al valore nominale. Le transazioni avvengono principalmente attraverso piattaforme digitali che collegano domanda e offerta, applicando commissioni aggiuntive.

L’operazione “Follow the Ticket”

L’indagine, denominata “Follow the Ticket”, è nata da un’analisi operativa di rischio sviluppata dal Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza. La collaborazione tra questo reparto e i militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Modena ha permesso di approfondire la posizione fiscale di due coniugi residenti in città, individuando anomalie significative nell’acquisto di biglietti per eventi sportivi e musicali.

Il sistema di acquisto e rivendita

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i due coniugi hanno utilizzato 166 account di posta elettronica, molti dei quali creati con nomi di fantasia ma riconducibili agli stessi, per eludere i limiti quantitativi imposti dalle piattaforme ufficiali. In questo modo, sono riusciti ad acquistare oltre 15 mila titoli di accesso relativi a circa 500 eventi tra concerti e incontri calcistici di rilievo nazionale, per poi rivenderli a prezzi maggiorati sul mercato secondario.

Ricavi e proventi illeciti

L’attività, condotta in modo sistematico e continuativo tra il 2020 e il 2025, ha generato ricavi complessivi per circa 2 milioni di euro. Il sovrapprezzo applicato nella rivendita illegale ha prodotto proventi illeciti per circa 1 milione di euro, somma che è stata recuperata a tassazione dalle Fiamme Gialle.

Contestazioni fiscali e segnalazione all’AGCOM

Oltre alle contestazioni di natura fiscale, la posizione dei due coniugi sarà segnalata dalla Componente speciale della Guardia di Finanza all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM). L’organo dovrà valutare eventuali responsabilità amministrative, ai sensi della legge 11 dicembre 2016 n. 232, che prevede sanzioni pecuniarie da 5.000 a 180.000 euro.

L’impatto del secondary ticketing illecito

L’operazione delle Fiamme Gialle di Modena conferma l’impegno della Guardia di Finanza nel contrastare le pratiche speculative legate al secondary ticketing. Queste attività, infatti, riducono le possibilità per gli utenti di partecipare a eventi di interesse culturale e ricreativo e hanno importanti ripercussioni fiscali per la collettività.

IPA