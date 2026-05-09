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ÈUna denuncia per lesioni personali a Modena, dove un cittadino albanese di 31 anni è stato identificato come responsabile di una violenta aggressione avvenuta nel parcheggio di un esercizio pubblico. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato inoltre raggiunto da un provvedimento di DASPO urbano per la sua pericolosità sociale.

La ricostruzione dei fatti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la sera del 30 aprile scorso la Squadra Volante è intervenuta in via Emilia Ovest a Modena dopo una segnalazione giunta al numero di emergenza 112 NUE. La chiamata riferiva di una lite scoppiata all’esterno di un locale pubblico, che aveva attirato l’attenzione di diversi presenti.

L’aggressione nel parcheggio

Gli agenti, giunti rapidamente sul posto, hanno raccolto le testimonianze dei presenti e visionato le immagini delle telecamere di sorveglianza. È emerso che il cittadino albanese di 31 anni, con atteggiamento minaccioso, aveva impugnato un bloccasterzo per auto e aveva colpito un uomo, prima al ginocchio e poi al volto, utilizzando anche calci e pugni. Durante l’azione violenta, è stata danneggiata anche l’autovettura della vittima.

Le indagini e la denuncia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la ricostruzione dei fatti ha permesso di identificare il responsabile, già noto alle forze dell’ordine per precedenti episodi. Nei suoi confronti è scattata una denuncia per lesioni personali, mentre la vittima ha riportato ferite a seguito dell’aggressione.

Il provvedimento di DASPO urbano

All’esito dell’istruttoria condotta dalla Divisione Anticrimine, il Questore di Modena, Lucio Pennella, ha emesso nei confronti del 31enne la misura di prevenzione atipica del DASPO urbano, nota come “DASPO Willy”. Il provvedimento, della durata di 3 anni, vieta all’uomo l’accesso agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico intrattenimento dalle ore 19.00 alle ore 7.00, oltre al divieto di stazionare nelle immediate vicinanze di specifici esercizi situati nel comune di Modena.

IPA