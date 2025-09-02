Modena-Avellino, blitz della Questura: titolare vende birra in vetro nonostante i divieti, scatta la multa

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Sanzione amministrativa in occasione della partita di calcio tra Modena FC e U.S. Avellino 1912, disputata domenica 31 agosto, per garantire la sicurezza pubblica e il rispetto delle ordinanze comunali. L’intervento è stato predisposto dal Questore Lucio Pennella, che ha coordinato un dispositivo interforze volto a prevenire situazioni di rischio e a tutelare l’ordine durante l’evento sportivo.

Controlli rafforzati per la sicurezza durante l’evento sportivo

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, in occasione dell’incontro calcistico tra Modena FC e U.S. Avellino 1912, il Questore Lucio Pennella ha disposto un piano di sicurezza rafforzato. L’obiettivo principale è stato quello di garantire l’incolumità dei cittadini e assicurare che la partita si svolgesse in un clima sereno e privo di incidenti. Per questo motivo, oltre al consueto dispositivo interforze, sono stati attivati servizi specifici per rendere effettiva l’ordinanza emanata dal sindaco in materia di vendita di bevande alcoliche e non, durante le giornate in cui si tengono le partite del campionato di Serie B.

L’ordinanza comunale: divieti e restrizioni per la vendita di alcolici

L’ordinanza del sindaco, pensata per tutelare la sicurezza pubblica e prevenire episodi di disturbo dell’ordine pubblico, ha introdotto precise restrizioni. In particolare, è stato vietato il commercio per asporto di bevande in contenitori di vetro o lattine, così come la vendita e il consumo di alcolici con gradazione superiore ai 5 gradi in qualsiasi tipo di contenitore. Queste misure sono state applicate nell’area dello Stadio e della Stazione dei Treni, a partire da due ore prima dell’inizio della partita fino alle 2.00 del giorno successivo, con l’intento di ridurre i rischi legati all’abuso di alcol e alle possibili condotte illecite che ne possono derivare.

Il controllo della Squadra Amministrativa e la sanzione

Nell’ambito dei controlli previsti, la Squadra Amministrativa della Questura ha effettuato verifiche presso gli esercizi commerciali situati nelle immediate vicinanze dello stadio. Durante queste attività, gli agenti hanno sorpreso il titolare di un negozio di vicinato mentre vendeva birra in bottiglie di vetro, in palese violazione delle disposizioni comunali. La vendita di alcolici in contenitori non consentiti rappresenta una infrazione alle norme stabilite per la sicurezza pubblica, soprattutto in occasione di eventi che richiamano un elevato numero di persone.

Le conseguenze della violazione: sanzioni e sospensione dell’attività

Per la violazione riscontrata, al titolare dell’esercizio commerciale è stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 160 euro. Le autorità hanno inoltre ricordato che, in caso di recidiva, la normativa prevede sanzioni più severe: alla seconda infrazione, oltre alla multa, si aggiunge la sospensione dell’attività per le due giornate successive in cui si svolgono eventi sportivi. In caso di una terza violazione, la sospensione si estende a tutte le giornate di campionato successive, con l’obiettivo di scoraggiare comportamenti contrari alle regole e garantire il rispetto delle disposizioni a tutela della collettività. Le misure adottate a Modena si inseriscono in una strategia più ampia di prevenzione e sensibilizzazione.