Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 44 cittadini georgiani indagati e 13 arresti in flagranza il bilancio di una vasta operazione condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Modena, su delega della Procura della Repubblica, per contrastare il fenomeno del possesso di documenti falsi e del soggiorno irregolare sul territorio nazionale. L’operazione, eseguita il 26 novembre 2025, ha coinvolto anche altre province italiane e ha portato alla luce un articolato sistema di irregolarità legate all’immigrazione e all’accesso a benefici fiscali e sociali.

Le indagini

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, l’operazione è stata avviata a seguito di un decreto di perquisizione personale e locale emesso dalla Procura della Repubblica di Modena. I militari hanno agito nei confronti di 44 cittadine georgiane e di un loro connazionale uomo, tutti di età compresa tra 38 e 66 anni. Gli indagati sono accusati di ingresso e soggiorno irregolare in Italia, possesso di documenti di identificazione falsi validi per l’espatrio e falsità materiale commessa dal privato.

Il ruolo della 53enne e il favoreggiamento

Tra le persone coinvolte, particolare rilievo assume la posizione di una 53enne cittadina georgiana, residente nel centro di Modena. Secondo quanto emerso dalle indagini, la donna avrebbe messo a disposizione la propria abitazione come luogo di dimora temporanea per le connazionali appena arrivate in Italia. A lei è stato contestato anche il favoreggiamento della permanenza di stranieri irregolari sul territorio italiano, aggravando ulteriormente il quadro accusatorio.

La richiesta di codici fiscali con documenti contraffatti

Nell’anno 2024, le indagate si sono presentate presso l’Ufficio Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Modena per richiedere l’attribuzione del codice fiscale, esibendo documenti di identità lituani risultati poi contraffatti. In 38 casi, le richieste sono andate a buon fine, consentendo alle indagate di ottenere un codice fiscale associato a identità false. Questo stratagemma ha permesso loro di regolarizzare la posizione fiscale, aggirando la normativa sul soggiorno e aprendo la strada a ulteriori benefici illeciti.

Lavoro, benefici sociali e finanziamenti ottenuti

Una volta ottenuti i codici fiscali, gli indagati sono stati assunti come badanti presso anziani residenti non solo nella provincia di Modena, ma anche in altre regioni italiane. Inoltre, hanno beneficiato di ammortizzatori sociali e richiesto finanziamenti a istituti di credito, che non sono mai stati estinti. Le indagini hanno permesso di accertare che, grazie all’utilizzo di documenti falsi, le cittadine georgiane risultavano formalmente cittadine comunitarie, eludendo così le norme sull’immigrazione e accedendo a vantaggi giuridici, fiscali e sanitari riservati ai cittadini dell’Unione Europea.

L’operazione nelle province coinvolte

L’attività investigativa non si è limitata a Modena, ma ha interessato anche altre province del territorio nazionale, tra cui Reggio Emilia, Firenze, Pistoia, Mantova e Pordenone. In queste aree, i Carabinieri hanno proceduto all’arresto in flagranza di 13 cittadine georgiane, trovate in possesso di carte di identità lituane false, con le quali avevano fatto irregolarmente ingresso in Italia. Il reato contestato prevede l’arresto obbligatorio in flagranza, misura che è stata puntualmente applicata dagli inquirenti.

Le procedure successive agli arresti

All’esito delle procedure di identificazione, elezione di domicilio, notifica dell’informazione di garanzia e sequestro dei documenti di identità contraffatti, non essendo emerse esigenze cautelari, è stato emesso un decreto motivato di liberazione per le 13 cittadine georgiane arrestate. Nei prossimi giorni, la posizione delle stesse sarà oggetto di valutazione da parte dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Modena, che dovrà stabilire se sussistano i presupposti per la loro eventuale regolarizzazione e permanenza sul territorio nazionale.

Carabinieri