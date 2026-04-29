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Un arresto e numerosi sequestri in un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Modena, dove un cittadino italiano di 44 anni è stato fermato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato trovato in possesso di droga, armi e denaro contante, a seguito di un controllo effettuato nella serata di ieri. L’arresto è stato convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari, che ha disposto la custodia cautelare in carcere.

Operazione della Polizia di Stato: i dettagli dell’intervento

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nell’ambito di un’attività mirata alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori, dell’immigrazione clandestina e dello spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di un controllo, esteso anche al domicilio dell’indagato, gli agenti della Squadra Volante hanno effettuato una perquisizione che ha portato a risultati significativi.

Sequestri: droga, denaro e armi tra le prove raccolte

Durante la perquisizione all’interno dell’abitazione, la Polizia ha rinvenuto e sequestrato oltre 61 grammi di sostanze stupefacenti, tra cocaina, eroina e hashish, già suddivise in dosi pronte per la cessione. Sono state inoltre trovate 91 compresse di metadone, due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e 1670 euro in banconote di vario taglio. Gli agenti hanno anche recuperato una rubrica contenente i numeri di telefono di probabili acquirenti.

Armi bianche e strumenti pericolosi scoperti

Non solo droga e denaro: nascosto in un cassetto del mobile TV, gli agenti hanno trovato un machete con lama di circa 40 cm. La perquisizione si è poi estesa all’autovettura di proprietà dell’uomo, dove sono stati scoperti un manganello telescopico, una mazza da baseball, un cutter e uno spray al peperoncino, tutti oggetti potenzialmente utilizzabili per commettere reati.

Convalida dell’arresto e misura cautelare

Nella mattinata odierna si è svolta l’udienza di convalida davanti al Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena. Il giudice ha confermato l’arresto e ha disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare della custodia in carcere, in attesa dei successivi sviluppi processuali.

IPA