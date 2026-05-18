Modena, Capezzone contro il "disagio psichico" di Salim El Koudri: "Ebrei e cristiani non fanno queste cose"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

L’opinionista Daniele Capezzone ha contestato la tesi del disagio psichico per l’attentatore di Modena, Salim El Koudri, parlando di una condotta assimilabile al terrorismo. Secondo Capezzone gli appartenenti ad altre religioni, anche se mentalmente disturbati, “queste cose non le fanno”, una tesi che viene però smentita da diversi eventi violenti accaduti negli anni.

La strage compiuta da Salim El Koudri a Modena

A Modena, l’autorità giudiziaria lavora per chiarire il movente dell’azione compiuta da Salim El Koudri, l’indagato che si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti ai magistrati dopo l’attentato in centro.

In seguito alla visita istituzionale di Sergio Mattarella e Giorgia Meloni ai feriti e ai soccorritori, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha rilasciato dichiarazioni focalizzate sulla tesi della malattia psichica e del disagio psichiatrico.

ANSA

Ciò nonostante, la natura del caso ha ovviamente aperto un dibattito politico e mediatico che si è focalizzato non poco sulla possibile matrice terroristica (e religiosa) dell’attacco.

L’analisi di Daniele Capezzone

In un video pubblicato sul proprio profilo X, l‘opinionista Daniele Capezzone ha espresso forti perplessità sulla tesi della follia: “Per carità, il turbamento mentale può esserci, ma questo non inficia il carattere terroristico dell’azione compiuta”.

Critiche accese sono state rivolte anche ai media, affermando che c’è un “racconto mediatico volto a attenuare, a ‘deterrorizzare’, a buttarla sulla colpa psichica, sul disagio. Solo un paio di quotidiani si sottraggono”.

Capezzone, valutando la condotta di Salim El Koudri, ha precisato: “Non sappiamo se questo fosse un terrorista islamista, ma ha agito come se lo fosse – per poi aggiungere in conclusione – quando il disagio psichico ce l’ha un cristiano, un ebreo, un buddista o un evangelista queste cose non le fa”.

L’analisi delle frasi di Capezzone sulle “stragi ideologiche”

Le affermazioni di Capezzone sui comportamenti legati a specifiche fedi religiose in presenza di disturbi mentali o ideologici sono smentite da gravi fatti di cronaca internazionale compiuti da soggetti non musulmani.

Il video pubblicato da Daniele Capezzone

Per citarne alcuni, nel 2021 ci fu un attentato con un camion a London, in Ontario, dove un uomo si scagliò contro una famiglia con l’intento esplicito di uccidere i suoi membri a causa della loro fede islamica.

Nel 2019 ci fu la strage nelle moschee di Christchurch, in Nuova Zelanda, pianificata ed eseguita da un estremista bianco con l’obiettivo mirato di sterminare i fedeli musulmani mentre pregavano.

Ancora, nel 2017, durante il raduno “Unite the Right” a Charlottesville, un militante neonazista utilizzò la propria vettura come un’arma contro la folla, guidato dalla precisa volontà di travolgere e uccidere i contro-manifestanti antirazzisti.