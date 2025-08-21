Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furiosa aggressione e violazione di domicilio sono le accuse che hanno portato all’arresto di un cittadino ivoriano di 32 anni a Modena. L’uomo è stato fermato dalla Polizia dopo aver colpito una coppia durante un tentativo di furto in un garage nel quartiere Amendola-Rosselli nella tarda mattinata di ieri. L’arresto è stato convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari, che ha disposto la custodia cautelare in carcere.

La fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento degli agenti della Squadra Volante è avvenuto a seguito di diverse segnalazioni da parte dei residenti del quartiere Amendola-Rosselli, che avevano assistito a una violenta lite in corso. Le chiamate alla Centrale Operativa hanno permesso un rapido intervento delle forze dell’ordine, che sono riuscite a individuare e bloccare l’aggressore grazie anche alla collaborazione di alcuni testimoni.

L’intervento della Polizia e la ricostruzione dei fatti

Gli agenti, una volta giunti sul posto, sono stati guidati da alcuni cittadini che avevano seguito l’uomo senza mai perderlo di vista. Il sospettato è stato intercettato in una via poco distante dal luogo dell’aggressione e immediatamente fermato per l’identificazione. Le testimonianze raccolte hanno consentito di ricostruire con precisione la dinamica degli eventi.

Il tentato furto e la violenza contro la coppia

L’indagato sarebbe stato sorpreso da due coniugi mentre cercava di forzare la serranda del loro garage, situato nel seminterrato dell’abitazione, utilizzando una cesoia e una mazzetta da carpentiere. Colto sul fatto, l’uomo avrebbe reagito con estrema violenza, colpendo ripetutamente i proprietari con un bastone, che si è spezzato a causa della forza dei colpi. La violenza non si è fermata qui: l’aggressore avrebbe inseguito la coppia anche nel giardino esterno, continuando a colpirli sotto gli occhi di alcuni testimoni, gli stessi che poi hanno aiutato la Polizia a rintracciarlo.

La fuga e il ritrovamento delle armi improprie

Dopo essersi allontanato dal luogo dell’aggressione, il 32enne si sarebbe rifugiato in un’abitazione che occupava abusivamente da alcuni giorni. Un altro testimone lo avrebbe visto nel cortile mentre lavava il bastone di legno in un recipiente, probabilmente per eliminare tracce dell’accaduto. Gli agenti, durante un sopralluogo immediato, hanno rinvenuto la cesoia e il bastone spezzato nei pressi dell’abitazione dell’uomo. La mazzetta da carpentiere, invece, è stata consegnata direttamente alla Polizia dalle vittime, che erano riuscite a sottrargliela durante la colluttazione.

Le condizioni delle vittime e l’intervento dei soccorsi

La coppia aggredita è stata soccorsa dal personale sanitario del 118 e trasportata al Pronto Soccorso del Policlinico locale. Dopo le cure del caso, i due coniugi sono stati dimessi con una prognosi di 20 giorni ciascuno, a testimonianza della gravità delle lesioni personali aggravate subite durante l’episodio.

L’arresto e le decisioni del Tribunale

All’esito dell’udienza che si è svolta nella giornata odierna, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto del cittadino ivoriano. Nei suoi confronti è stata disposta la misura cautelare in carcere, in attesa dei successivi sviluppi giudiziari. L’uomo dovrà rispondere delle accuse di lesioni personali aggravate e violazione di domicilio, oltre che del tentativo di furto.

Il ruolo dei testimoni e la collaborazione con la Polizia

Determinante, in questa vicenda, è stata la prontezza dei residenti e dei testimoni che hanno assistito all’aggressione. Non solo hanno segnalato tempestivamente l’accaduto alle forze dell’ordine, ma hanno anche seguito l’aggressore, fornendo indicazioni preziose agli agenti per la sua individuazione e arresto. La collaborazione tra cittadini e Polizia si è rivelata fondamentale per la rapida risoluzione del caso.

Il caso di Modena rappresenta un esempio di come la sinergia tra cittadini e forze dell’ordine possa portare a risultati concreti nella lotta contro i reati predatori e le aggressioni. L’arresto del 32enne ivoriano e la misura cautelare disposta dal Tribunale sono il segnale di una risposta ferma e decisa da parte delle istituzioni nei confronti di episodi di violenza e illegalità nei quartieri cittadini.

IPA