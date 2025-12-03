Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e una denuncia a Modena: un cittadino albanese di 26 anni è stato fermato per detenzione illegale di arma da fuoco e ricettazione, dopo essere stato trovato in possesso di una pistola rubata e sostanze stupefacenti. L’intervento è avvenuto nella serata del 1° dicembre, intorno alle ore 22.00, durante un controllo su strada.

Il controllo della Squadra Volante

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Volante ha effettuato un controllo su un’autovettura in transito nella zona Sant’Anna. Alla guida si trovava un cittadino albanese di 26 anni, già noto alle Forze dell’Ordine. Gli agenti hanno deciso di approfondire il controllo, insospettiti dall’atteggiamento dell’uomo.

Il ritrovamento dell’arma e della droga

Durante la perquisizione del veicolo, gli agenti hanno rinvenuto una pistola “revolver” calibro 22, detenuta senza alcuna autorizzazione. Gli accertamenti successivi hanno permesso di scoprire che l’arma risultava essere oggetto di furto. Oltre all’arma, il 26enne è stato trovato in possesso di 4,21 grammi di cocaina, per cui è stato sanzionato amministrativamente.

Perquisizione domiciliare e ulteriori scoperte

La perquisizione è stata estesa anche al domicilio dell’uomo. Qui, la Polizia ha rinvenuto altra sostanza stupefacente e la targa di un’autovettura, anch’essa risultata oggetto di furto. Questi elementi hanno aggravato la posizione del cittadino albanese, già noto per precedenti con le Forze dell’Ordine.

Le conseguenze giudiziarie

All’esito dell’udienza, svoltasi nella giornata di ieri, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’uomo la misura cautelare degli arresti domiciliari.

IPA