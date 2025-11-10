Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due giovani sono stati fermati dalla Polizia per spaccio di sostanze stupefacenti a Modena, dopo una segnalazione arrivata tramite l’applicazione YouPol. L’operazione, avvenuta l’8 novembre, ha portato al sequestro di droga e denaro contante, con il coinvolgimento diretto delle pattuglie della Squadra Volante. Il provvedimento cautelare è stato convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari, che ha disposto il divieto di dimora per uno dei fermati.

La segnalazione tramite YouPol e l’intervento delle forze dell’ordine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio alle 14.05 dell’8 novembre, quando la Centrale Operativa ha ricevuto una segnalazione tramite l’applicazione “YouPol”. La comunicazione riguardava una presunta attività di spaccio lungo il passaggio ciclopedonale che collega via Emilia est a via Vignolese, nel territorio di Modena.

L’arrivo delle pattuglie e il tentativo di fuga

Le pattuglie della Squadra Volante, impegnate nel controllo del territorio, si sono recate immediatamente sul luogo indicato, bloccando tutte le possibili vie di fuga. Alla vista degli agenti, i due giovani hanno tentato di scappare dirigendosi verso via Scanaroli. Tuttavia, la loro fuga è stata interrotta da un’altra Volante che li ha fermati definitivamente.

Il sequestro della droga e del denaro

Durante la fuga, uno dei fermati, un 19enne, ha gettato a terra un involucro che è stato prontamente recuperato dagli agenti. All’interno sono state trovate 12 dosi di cocaina. Inoltre, come indicato nella segnalazione ricevuta tramite YouPol, sotto un bidone della spazzatura sono stati rinvenuti hashish e cocaina per un totale di 13,44 grammi.

Il 19enne è stato trovato anche in possesso di 230 euro in banconote di vario taglio, nascoste nel borsello. Sia il denaro che le sostanze stupefacenti sono stati sottoposti a sequestro penale dalle forze dell’ordine.

Le decisioni dell’autorità giudiziaria

All’esito dell’udienza, il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto e ha disposto nei confronti del 19enne la misura cautelare del divieto di dimora a Modena. Questa decisione è stata presa in seguito agli elementi raccolti durante l’operazione e alle prove acquisite dagli agenti intervenuti sul posto.

