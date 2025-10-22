Modena, evaso dai domiciliari sorpreso a passeggiare vicino alla stazione: inseguimento e nuovo arresto
Un uomo di 47 anni è stato arrestato dalla Polizia di Modena per evasione dopo essere stato sorpreso fuori dai domiciliari.
Un arresto per evasione nella zona Tempio/Stazione FS di Modena. Un cittadino italiano di 47 anni, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, è stato fermato mentre si trovava fuori dal luogo indicato dal giudice, senza alcuna autorizzazione.
La fonte della notizia
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto nella tarda mattinata del 17 ottobre scorso. Gli agenti della Squadra Volante, impegnati in un servizio di controllo del territorio nella zona Tempio/Stazione FS, hanno riconosciuto il 47enne mentre camminava in viale Vittorio Emanuele, nei pressi del Parco Giardino Ducale Estense.
L’inseguimento e il fermo
Alla vista della pattuglia, l’uomo ha tentato di dileguarsi imboccando vicolo Porta Albareto, una strada attualmente chiusa al traffico veicolare. Nonostante il tentativo di fuga, gli agenti sono riusciti a raggiungerlo e a bloccarlo definitivamente, impedendo così che potesse far perdere le proprie tracce.
Gli accertamenti e la scoperta dell’evasione
Successivamente al fermo, sono stati effettuati immediati accertamenti che hanno permesso di confermare la posizione dell’uomo: risultava infatti sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, da scontare presso il proprio domicilio situato in provincia di Benevento. È emerso che il 47enne si era allontanato dal luogo di detenzione domiciliare senza alcuna autorizzazione da parte dell’autorità giudiziaria, configurando così il reato di evasione.
Le decisioni dell’autorità giudiziaria
All’esito dell’udienza, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena ha disposto nuovamente nei confronti dell’uomo la misura cautelare degli arresti domiciliari. L’arrestato è stato quindi ricondotto presso il domicilio indicato dal giudice, in attesa dei successivi sviluppi giudiziari.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.