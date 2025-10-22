Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per evasione nella zona Tempio/Stazione FS di Modena. Un cittadino italiano di 47 anni, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, è stato fermato mentre si trovava fuori dal luogo indicato dal giudice, senza alcuna autorizzazione.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto nella tarda mattinata del 17 ottobre scorso. Gli agenti della Squadra Volante, impegnati in un servizio di controllo del territorio nella zona Tempio/Stazione FS, hanno riconosciuto il 47enne mentre camminava in viale Vittorio Emanuele, nei pressi del Parco Giardino Ducale Estense.

L’inseguimento e il fermo

Alla vista della pattuglia, l’uomo ha tentato di dileguarsi imboccando vicolo Porta Albareto, una strada attualmente chiusa al traffico veicolare. Nonostante il tentativo di fuga, gli agenti sono riusciti a raggiungerlo e a bloccarlo definitivamente, impedendo così che potesse far perdere le proprie tracce.

Gli accertamenti e la scoperta dell’evasione

Successivamente al fermo, sono stati effettuati immediati accertamenti che hanno permesso di confermare la posizione dell’uomo: risultava infatti sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, da scontare presso il proprio domicilio situato in provincia di Benevento. È emerso che il 47enne si era allontanato dal luogo di detenzione domiciliare senza alcuna autorizzazione da parte dell’autorità giudiziaria, configurando così il reato di evasione.

Le decisioni dell’autorità giudiziaria

All’esito dell’udienza, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena ha disposto nuovamente nei confronti dell’uomo la misura cautelare degli arresti domiciliari. L’arrestato è stato quindi ricondotto presso il domicilio indicato dal giudice, in attesa dei successivi sviluppi giudiziari.

