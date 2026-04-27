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Un arresto per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente a Modena. Un cittadino italiano di 32 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato nel pomeriggio del 25 aprile in zona stazione ferroviaria, durante un controllo di routine.

Il controllo e l’arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto mentre la Squadra Volante era impegnata in un’attività di pattugliamento nell’area della stazione ferroviaria – Novi Sad. Gli agenti hanno deciso di fermare un’autovettura in transito lungo viale Monte Kosica, all’altezza di via Ganaceto, per effettuare un controllo.

Il tentativo di fuga e la resistenza

Durante la fase di identificazione, il conducente, un uomo di 32 anni, ha manifestato evidenti segni di nervosismo. La situazione è rapidamente degenerata quando il soggetto ha opposto resistenza agli agenti, tentando anche una fuga. Tuttavia, il tentativo è stato prontamente bloccato dagli operatori della Squadra Volante, che sono riusciti a fermare l’uomo prima che potesse allontanarsi.

Il sequestro della droga

A seguito della perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto in possesso del fermato 8 dosi di cocaina del tipo crack, per un peso complessivo di 62,58 grammi. Il quantitativo e la modalità di confezionamento hanno fatto scattare l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Le misure cautelari

Nella mattinata odierna, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto dell’uomo e ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

IPA