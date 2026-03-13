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Un arresto e oltre 10 mila euro di gioielli recuperati in un’operazione della Polizia di Stato, che ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino italiano di 27 anni, gravemente indiziato del reato di rapina aggravata ai danni di una donna di 79 anni. L’episodio si è verificato a Modena lo scorso 29 gennaio, mentre l’arresto è stato eseguito il 10 marzo, a seguito di articolate indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Modena.

Le indagini e l’arresto: la ricostruzione dei fatti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio il 29 gennaio, quando una donna di 79 anni è stata contattata telefonicamente da un uomo che si è spacciato per carabiniere. L’interlocutore ha convinto la vittima che il marito fosse coinvolto in una rapina avvenuta in una gioielleria e che, per scagionarlo, fosse necessario confrontare i suoi gioielli con quelli sottratti durante il colpo.

Il raggiro e la fuga del malvivente

Pochi minuti dopo la telefonata, un uomo si è presentato all’abitazione dell’anziana e, con la scusa di dover esaminare i monili, si è fatto consegnare tutti i gioielli della donna, per un valore superiore a 10 mila euro. Dopo averli ottenuti, il malvivente si è dato alla fuga, spintonando la signora che, accortasi dell’inganno, aveva tentato di fermarlo. Durante la fuga, l’indagato ha incrociato sulle scale il figlio della vittima, che si era precipitato dalla madre preoccupato per la sua inusuale mancata risposta al telefono.

L’identificazione grazie alle telecamere di sorveglianza

Le indagini della Polizia di Stato si sono concentrate sull’analisi delle immagini di videosorveglianza della zona. Gli agenti sono riusciti a risalire all’autovettura utilizzata dall’indagato per allontanarsi da Modena. Il veicolo è stato individuato in serata nei pressi del casello autostradale di Caserta, grazie alla collaborazione della Sottosezione Polizia Stradale di Caserta Nord.

Recupero dei gioielli e misura cautelare

Durante il controllo effettuato dagli agenti, l’uomo è stato trovato in possesso dei gioielli sottratti alla vittima. Le prove raccolte hanno consentito alla Procura della Repubblica di Modena di richiedere una misura cautelare al Giudice per le Indagini Preliminari, che ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari, emettendo così l’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

L’arresto a Caserta e la collaborazione tra le forze dell’ordine

L’indagato è stato rintracciato dalla Squadra Mobile di Modena e di Napoli, con il supporto di una pattuglia della Sottosezione della Polizia Stradale, presso il proprio domicilio a Caserta. Al termine delle formalità di rito, il 27enne è stato associato alla Casa Circondariale di Napoli – Poggioreale, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria.

IPA