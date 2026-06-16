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È stato denunciato un cittadino moldavo di 31 anni per minaccia aggravata e porto di armi od oggetti atti ad offendere a Modena, dopo che avrebbe inseguito alcuni giovani con un martello nei pressi di un centro commerciale. L’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica, è stato bloccato dalla Polizia di Stato e sottoposto a misura di prevenzione.

La fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto nella notte tra il 31 maggio e il 1 giugno, quando la Squadra Volante è stata chiamata a intervenire in via Viterbo, nei pressi del parcheggio di un centro commerciale di Modena.

L’intervento della Polizia

Intorno all’1 ora di notte, la centrale operativa ha ricevuto una segnalazione tramite il numero di emergenza 112 NUE. Un giovane ha riferito che un uomo stava inseguendo lui e i suoi amici, minacciandoli senza apparente motivo e brandendo un martello. L’uomo, dopo aver colpito un cassonetto dell’immondizia lungo la strada, avrebbe continuato a inseguire il gruppo, generando paura e allarme tra i presenti.

L’identificazione e la denuncia

Gli agenti della Squadra Volante sono riusciti a intercettare e bloccare il sospettato, un cittadino moldavo di 31 anni, che si trovava ancora in possesso del martello. Al momento del fermo, l’uomo appariva in evidente stato di alterazione psicofisica, probabilmente dovuta all’assunzione di sostanze alcoliche. Dopo le verifiche, è stato denunciato per minaccia aggravata e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Le conseguenze amministrative

La posizione amministrativa dell’indagato è stata sottoposta all’esame della Divisione Anticrimine della Questura. Al termine dell’istruttoria, che ha evidenziato la pericolosità del soggetto per la sicurezza pubblica, il Questore Lucio Pennella ha disposto nei suoi confronti la misura di prevenzione dell’avviso orale.

IPA