Modena, inseguimento nella notte: due fermati con patenti false e forbici modificate, a giorni il rimpatrio

Due cittadini georgiani sono stati fermati dalla Polizia di Stato a Modena per resistenza a pubblico ufficiale e porto di armi. L’operazione è avvenuta nella mattina del 19 giugno, quando gli uomini sono stati accompagnati al CPR di Ponte Galeria, Roma, in attesa di rimpatrio.

Inseguimento notturno per le vie di Modena

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio ha avuto inizio la notte del 18 giugno. Intorno alle ore 23.00, una pattuglia della Squadra Volante ha intimato l’alt a un’autovettura in transito su viale Ciro Menotti. Il conducente, anziché fermarsi, ha accelerato, tentando di eludere il controllo. L’inseguimento si è snodato attraverso viale Monte Grappa, viale Bonaccini, via Emilia est e via Crespellani, per concludersi nel piazzale delle piscine Pergolesi.

Denunce e sequestri

Una volta fermati, i due georgiani sono stati denunciati per ingresso e soggiorno illegale in Italia, oltre che per resistenza a pubblico ufficiale e porto di armi. All’interno del veicolo, infatti, sono state trovate due paia di forbici con le lame modificate. Inoltre, i due uomini possedevano patenti di guida false, che sono state sequestrate. Il veicolo, con targa polacca, è stato sottoposto a fermo amministrativo.

Procedura di rimpatrio

Il giorno successivo, il 19 giugno, la Polizia di Stato ha eseguito il provvedimento di trattenimento del Questore, accompagnando i due uomini al CPR di Ponte Galeria, Roma. Da qui, nei prossimi giorni, verranno definitivamente rimpatriati.

