Due cittadini marocchini sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti a Modena. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato, che ha fermato i due uomini durante un controllo in zona Crocetta. Il provvedimento è stato convalidato dal giudice, che ha disposto misure cautelari nei loro confronti.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nel pomeriggio di ieri, quando una pattuglia della Squadra Volante ha effettuato un controllo su un veicolo sospetto in zona Crocetta, a Modena.

Il controllo e il fermo

Durante l’attività di pattugliamento, gli agenti hanno notato un’autovettura con due persone a bordo proveniente da strada Attiraglio. Dopo aver svoltato in via Spaccini, il veicolo si è fermato in via Darsena del Naviglio. I due occupanti, entrambi cittadini marocchini di 23 e 27 anni, già noti alle forze dell’ordine, hanno mostrato subito segni di nervosismo.

La scoperta della sostanza stupefacente

Gli agenti, insospettiti dal comportamento dei due uomini e dal forte odore di cannabinoidi proveniente dall’abitacolo, hanno proceduto a una perquisizione del veicolo. Sul sedile posteriore era appoggiato un giubbotto, all’interno del quale, in una tasca, sono state rinvenute 25 dosi di hashish e un pezzo di sostanza resinosa dello stesso tipo, per un totale di 296,30 grammi.

Il denaro sequestrato

Inoltre, nella disponibilità del 23enne è stata trovata la somma in contanti di 2420 euro, ritenuta verosimilmente provento dell’attività di spaccio. Tutto il materiale è stato sequestrato dagli agenti della Squadra Volante.

Le misure cautelari

All’esito dell’udienza, svoltasi nella mattinata odierna, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dei due uomini le misure cautelari dell’obbligo di dimora a Modena e di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

