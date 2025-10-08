Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Arrestato in un’operazione della Polizia di Stato un cittadino moldavo di 23 anni, fermato per furto aggravato ai danni di un esercizio commerciale nella zona Madonnina di Modena. L’intervento è avvenuto nelle prime ore di oggi, quando la Squadra Volante è stata allertata dall’allarme antiintrusione di un bar. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’uomo è stato sorpreso mentre tentava la fuga con refurtiva alla mano.

L’intervento della Polizia nella notte

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle 2.00 di questa mattina, quando la centrale operativa ha ricevuto una segnalazione tramite il 112NUE. L’allarme antiintrusione di un bar situato nella zona Madonnina di Modena era scattato, attirando l’attenzione sia della vigilanza privata che delle forze dell’ordine. Dalle immagini del sistema di videosorveglianza interna, il personale di sicurezza ha notato la presenza di un uomo, riconoscibile per le scarpe rosse, che si era introdotto furtivamente nel locale.

La fuga e il fermo del sospettato

Giunti rapidamente sul posto, gli agenti hanno individuato un uomo nascosto dietro un cespuglio nei pressi del bar. Alla vista della Polizia, il sospetto ha tentato invano la fuga, stringendo tra le mani due bottiglie. Gli agenti sono riusciti a bloccarlo prima che potesse scavalcare una rete di recinzione metallica, impedendo così che si dileguasse nella notte.

La refurtiva e lo stato psicofisico dell’arrestato

Il giovane, identificato come cittadino moldavo di 23 anni già noto alle forze dell’ordine, è stato trovato in stato di alterazione psicofisica, probabilmente dovuta all’assunzione di sostanze alcoliche. Durante la perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto in suo possesso due bottiglie di birra e diversi pacchetti di chewing gum. Nelle immediate vicinanze del cespuglio dove si era nascosto, è stata recuperata anche una busta contenente sei bottiglie di birra integre e numerosi cocci di vetro sparsi a terra, segno evidente della effrazione appena compiuta.

I danni al locale e le conseguenze amministrative

Un sopralluogo immediato ha permesso agli operatori di constatare il danneggiamento della porta d’ingresso del bar e del registratore di cassa, ulteriori elementi che hanno confermato la dinamica del furto aggravato. L’uomo, oltre all’arresto, è stato anche sanzionato amministrativamente per manifesta ubriachezza, a causa del suo evidente stato di alterazione al momento del fermo.

La convalida dell’arresto e le misure cautelari

Questa mattina, il Giudice per le indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto del giovane e ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. L’uomo dovrà quindi presentarsi regolarmente alle autorità, in attesa dei successivi sviluppi giudiziari.

