Nove provvedimenti di espulsione a Modena. Gli interventi hanno portato al rimpatrio di cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno, tra cui un georgiano, un dominicano, un marocchino e un tunisino, tutti individuati grazie all’intensificazione delle verifiche sul territorio.

Controlli intensificati nelle zone rosse: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, le operazioni di controllo sono state potenziate nelle aree cittadine considerate più sensibili, note come “zone rosse”. In questa cornice, solo nell’ultima settimana, sono stati eseguiti nove provvedimenti di espulsione nei confronti di altrettanti cittadini stranieri risultati irregolari sul territorio nazionale.

Espulsioni e rimpatri: i casi specifici

Tra i casi più rilevanti segnalati dalla Polizia di Stato di Modena, figura quello di un cittadino georgiano di 38 anni, già noto alle forze dell’ordine e privo di permesso di soggiorno. L’uomo è stato sottoposto alle procedure di espulsione e, su disposizione del Questore, è stato rimpatriato definitivamente nel suo Paese d’origine.

Un altro intervento ha riguardato un cittadino dominicano che, pur soggiornando da anni in Italia senza regolare permesso, è stato individuato grazie agli accertamenti dell’Ufficio Immigrazione. Dopo le verifiche, è stato accompagnato alla frontiera aerea dell’aeroporto di Roma Fiumicino e rimpatriato nel suo Paese.

Un terzo caso ha visto protagonista un cittadino marocchino di 28 anni, detenuto presso la Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia. Considerato socialmente pericoloso, è stato prelevato dalla struttura penitenziaria in seguito a un provvedimento di espulsione giudiziaria emesso dalla magistratura di sorveglianza e rimpatriato in Marocco.

Infine, nella mattinata di ieri, un cittadino tunisino di 24 anni, già destinatario di un rifiuto del permesso di soggiorno per precedenti penali e di polizia, è stato rintracciato nel centro cittadino di Modena e, dopo l’espulsione, accompagnato presso il C.P.R. di Torino, dove resterà fino al rimpatrio.

Le motivazioni delle espulsioni

Le espulsioni sono state motivate dalla presenza irregolare sul territorio nazionale dei soggetti coinvolti e, in alcuni casi, dalla pericolosità sociale o dai precedenti penali. In particolare, il cittadino tunisino era già stato destinatario di un rifiuto del permesso di soggiorno proprio a causa dei suoi precedenti, mentre il marocchino era detenuto per motivi di sicurezza pubblica.

