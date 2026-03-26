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Due adolescenti sono stati sottoposti a misura cautelare della permanenza in casa a seguito di gravi indizi di rapina aggravata e tentata rapina aggravata in concorso ai danni di un loro coetaneo. I fatti sono avvenuti a Modena nel mese di dicembre, come disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Bologna, dopo le indagini della Polizia di Stato.

Le indagini e la misura cautelare

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il 21 marzo scorso la Polizia di Stato di Modena ha eseguito l’ordinanza di misura cautelare della permanenza in casa nei confronti di due giovani di 15 anni. Il provvedimento è stato emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Bologna, su richiesta della Procura per i minorenni, dopo aver valutato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari.

I fatti contestati: rapina e tentata rapina aggravata

L’episodio principale risale al primo pomeriggio del 2 dicembre scorso, quando i due indagati, subito dopo l’orario scolastico, hanno avvicinato un loro coetaneo. Dopo averlo afferrato per la felpa, lo hanno minacciato puntandogli un coltello allo sterno e gli hanno sottratto dallo zaino 3 euro. I due hanno poi avvertito la vittima che sarebbero tornati a breve per riscuotere 10 euro.

La seconda aggressione e la denuncia

Il 5 dicembre successivo, prima dell’ingresso a scuola, i due adolescenti si sono nuovamente avvicinati al ragazzo, intimandogli di consegnare i 10 euro richiesti. Al rifiuto della vittima, i due lo hanno colpito con pugni e calci, aggravando così la loro posizione con un ulteriore episodio di violenza e tentata rapina aggravata.

Le indagini della Squadra Mobile

L’attività investigativa è stata avviata dalla Squadra Mobile di Modena a seguito della denuncia presentata dal ragazzo aggredito. Gli agenti hanno utilizzato anche le immagini della videosorveglianza cittadina per identificare i responsabili. Le indagini hanno permesso di accertare che i due minori erano già coinvolti in un altro episodio simile, avvenuto nel mese di novembre all’esterno di un istituto scolastico modenese.

IPA