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Un arresto e una denuncia è il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato avvenuta nel pomeriggio dell’11 marzo a Modena. Un cittadino gambiano di 27 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato in zona Novi Sad per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto di armi od oggetti atti ad offendere. L’intervento è stato disposto nell’ambito di un’intensificazione dei controlli voluta dal Questore Lucio Pennella per contrastare il crimine diffuso nelle aree più sensibili del capoluogo.

Operazione della Polizia di Stato: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nel pomeriggio dell’11 marzo, intorno alle ore 15.30, quando la Squadra Volante è intervenuta in zona Novi Sad, a seguito di una segnalazione giunta al 112 NUE. La chiamata segnalava la presenza di un gruppo di persone con atteggiamento sospetto, probabilmente coinvolte in uno scambio di sostanze stupefacenti.

L’intervento e l’arresto

Gli agenti, grazie alla descrizione fornita dal cittadino che aveva richiesto l’intervento, hanno individuato uno degli uomini segnalati: si trattava di un cittadino gambiano di 27 anni, già conosciuto dalle forze dell’ordine. Dopo averlo fermato, la Polizia ha proceduto a una perquisizione personale che ha portato al rinvenimento di due involucri nascosti nei capelli dell’uomo, contenenti oltre 36 grammi di hashish.

Sequestro di droga, denaro e coltello

Oltre alla sostanza stupefacente, gli agenti hanno trovato nella disponibilità del fermato anche 285 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, e un coltello con una lama di 8 cm. Il possesso dell’arma bianca ha fatto scattare una denuncia per porto di armi od oggetti atti ad offendere, oltre all’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Controlli intensificati per la sicurezza urbana

L’operazione si inserisce in una più ampia strategia di controllo del territorio, disposta dal Questore di Modena, Lucio Pennella, con l’obiettivo di prevenire e contrastare il crimine diffuso nelle zone più sensibili della città. In particolare, l’area di Novi Sad è stata oggetto di attenzione per la presenza di episodi legati allo spaccio di droga e ad altri reati.

Provvedimenti a carico dell’arrestato

Al termine delle procedure di rito, nei confronti del cittadino gambiano è stato emesso anche un ordine di allontanamento dalla zona. Il sequestro della droga, del denaro e del coltello rappresenta un ulteriore risultato nell’attività di contrasto allo spaccio e alla detenzione di armi in città.

IPA