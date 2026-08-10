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Un arresto e una denuncia per spaccio e porto di armi a Modena. L’operazione, disposta dal Questore Lucio Pennella, è stata finalizzata alla prevenzione dei reati predatori, dell’immigrazione clandestina e dello spaccio di sostanze stupefacenti, con particolare attenzione alle aree verdi della città.

Controlli intensificati nei parchi cittadini

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nella giornata di ieri sono stati intensificati i servizi di vigilanza e pattugliamento, anche a piedi, nelle principali zone di Modena. L’obiettivo era quello di contrastare i reati predatori e lo spaccio, fenomeni che destano particolare preoccupazione tra i cittadini, soprattutto nei pressi dei parchi pubblici.

Arrestato un uomo di 34 anni per spaccio di stupefacenti

Durante uno di questi servizi, intorno alle 10.00 del mattino, una pattuglia della Squadra Volante ha notato nei pressi del Parco Ferrari un uomo che, alla vista degli agenti, ha assunto un comportamento sospetto. L’uomo ha cercato di allontanarsi rapidamente in bicicletta, probabilmente nel tentativo di evitare un controllo.

Gli agenti hanno fermato e identificato il soggetto, un 34enne già noto alle forze dell’ordine. Nel corso della perquisizione, sono stati rinvenuti 91,90 grammi di hashish, 240 euro in contanti suddivisi in banconote di vario taglio e materiale per il confezionamento della droga. Tutto il materiale è stato sequestrato.

Denuncia per porto di armi e provvedimenti cautelari

Nel corso del controllo, il 34enne è stato trovato anche in possesso di un coltello della lunghezza di circa 22 cm. Per questo motivo, oltre all’arresto per detenzione ai fini di spaccio, è scattata anche la denuncia per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Questa mattina, il Giudice del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e ha disposto nei confronti dell’uomo la misura cautelare del divieto di dimora a Modena e provincia.

IPA