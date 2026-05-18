Modena, parla il direttore dell'Usl che seguiva Salim El Koudri: "All'epoca non c'erano condizioni per TSO"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Salim El Koudri è indagato per strage e lesioni aggravate dopo che con la sua auto è piombato sulla folla a Modena nel pomeriggio di sabato 16 maggio. Il direttore dell’Usl che lo seguiva ha riferito che all’epoca "non c’erano condizioni per sottoporlo a un tso", cioè il trattamento sanitario obbligatorio.

Salim El Koudri a Ravarino: le parole della sindaca

La sindaca di Ravarino Maurizia Rebecchi, ha riferito all’ANSA che Salim El Koudri è un cittadino italiano dal 27 settembre 2009, quando aveva 14 anni. La sua famiglia arrivò a Ravarino nel 2000.

Le parole della prima cittadina: "Ha frequentato la scuola primaria in paese e gli insegnanti ci hanno fatto sapere che aveva ottimo profitto, era un uno studente modello. Altrettanto alla scuola secondaria di Bomporto, quindi assolutamente un bambino come tutti gli altri".

La sindaca ha riferito, inoltre, che in seguito il giovane ha frequentato un liceo a Modena e poi si è laureato in economia aziendale. Nel 2022, ha chiesto un’informazione rappresentando un malessere. Non venne preso in carico da nessuno dei servizi sociali, perché orientato verso il percorso sanitario. Da lì, l’accesso al centro di salute mentale che lo ha seguito per i due anni successivi, fino al 2024.

Ancora Maurizia Rebecchi, sull’uomo che ha ferito 8 persone a Modena: "Non è che non sia stato seguito. C’è una componente di autodeterminazione della persona, a meno che non ci siano situazioni così gravi che prevedano un intervento forzato".

Le parole del direttore dell’Usl che seguiva Salim El Koudri

Il direttore dell’Usl che ha seguito Salim El Koudri, l’uomo che con la sua auto è piombato sulla folla a Modena, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla trasmissione Mediaset Mattino Cinque.

Le sue parole: "Non era in una situazione di ricovero, era uno delle centinaia e centinaia di pazienti in carico. Il suo disturbo fu valutato compatibile con la vita nel territorio e nella comunità".

Lo stesso direttore ha spiegato che all’epoca "non c’erano le condizioni" per un trattamento sanitario obbligatorio per Salim El Koudri, che sabato 16 maggio ha rischiato di fare una strage a Modena.

La testimonianza della tabaccaia

Il programma Mediaset ha riportato anche la testimonianza di una tabaccaia, che su Salim El Koudri ha detto: "La mattina prendeva un gratta e vinci da 1 euro. Era un po’ strano perché molte volte fissava la bacheca dei gratta e vinci per 10-15 minuti e poi comprava un gratta e vinci da 1 euro".

Il racconto è proseguito così: "Una volta si è un po’ alterato, ha sbattuto le porte, ma è successo solo una volta, per un problema di resto".

La donna ha poi aggiunto: "Avevamo un po’ di timore, cercavamo sempre di assecondarlo perché era un po’ strano. Nulla però che lasciasse pensare che potesse fare qualcosa del genere".