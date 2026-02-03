Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato arrestato un cittadino rumeno di 23 anni per furto aggravato in concorso all’interno di un centro commerciale di Modena. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato sorpreso mentre cercava di oltrepassare le casse con un carrello pieno di prodotti, tra cui console per videogiochi, per un valore superiore a 2600 euro. L’episodio si è verificato nel pomeriggio del 1° febbraio scorso.

L’intervento della Polizia e la dinamica dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento della Squadra Volante è avvenuto intorno alle ore 17.00 del 1° febbraio, dopo una segnalazione giunta alla centrale operativa da parte del personale addetto alla vigilanza di un noto centro commerciale di Modena.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, il 23enne è stato notato mentre oltrepassava la barriera delle casse con un carrello colmo di prodotti. Gli articoli erano stati nascosti sotto un sacchetto di plastica e privati dei dispositivi antitaccheggio. L’addetto alla vigilanza, insospettito dal comportamento dell’uomo, ha immediatamente allertato la Polizia, che è intervenuta sul posto per bloccare il tentativo di furto.

Le indagini e la scoperta del complice

Gli accertamenti condotti dagli agenti, insieme all’analisi delle immagini della videosorveglianza privata, hanno permesso di ricostruire l’esatta sequenza dei fatti. È emerso che il cittadino rumeno aveva prelevato dagli scaffali alcune console per videogiochi, per un valore commerciale superiore a 2600 euro. Poco prima, un’altra persona aveva rimosso i dispositivi antitaccheggio dalle console, abbandonandoli a terra nelle immediate vicinanze. Questo dettaglio ha confermato che il furto era stato organizzato in concorso con almeno un altro complice, attualmente ricercato.

L’arresto e le misure cautelari

Il cittadino rumeno è stato tratto in arresto dagli agenti della Squadra Volante per furto aggravato in concorso. Nella giornata di ieri, il Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e ha disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

La Divisione Anticrimine della Questura sta valutando la posizione amministrativa dell’arrestato, al fine di adottare eventuali misure di prevenzione. Nel frattempo, proseguono le indagini per identificare e rintracciare l’altro uomo coinvolto nel furto.

IPA