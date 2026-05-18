Modena, Piantedosi svela la mail inviata da Salim El Koudri all'Università contro i "bastardi cristiani"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, dopo il vertice in prefettura a Modena in cui ha raccolto informazioni sulla terribile vicenda dell’investimento in via Emilia, ha rivelato che l’attentatore Salim El Koudri aveva in precedenza inviato una mail alla sua università. Nel messaggio aveva scritto frasi contro i “bastardi cristiani” e altre espressioni blasfeme, per poi chiedere scusa.

Modena, Piantedosi rivela il contenuto di una mail spedita da Salim El Koudri all’università

Piantedosi è stato raggiunto dai microfoni del quotidiano Il Giornale, fornendo alcune informazioni su Salim El Koudri. Ha confermato che è nato a Bergamo da genitori immigrati marocchini, che è un cittadino italiano e che è laureato.

“È un soggetto a cui è stato diagnosticato un disturbo schizoide della personalità e questo rende più complesso inquadrare la vicenda”, ha aggiunto il ministro, rendendo noto anche che Salim ha palesato rancore e insoddisfazione per la propria condizione lavorativa e sociale.

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In una email indirizzata alla sua università, ha continuato Piantedosi, “ha proferito frasi contro i bastardi cristiani e altre espressioni blasfeme, per poi chiedere scusa. Potrebbe essere stato animato da un odio connesso al risentimento per aver ritenuto di aver subito discriminazioni”.

Piantedosi: “Non ci sono segnali di radicalizzazione islamista strutturata”

Il ministro ha inoltre rimarcato che, da quanto emerso finora, non ci sono segnali che facciano pensare che il giovane abbia una radicalizzazione islamista strutturata. Non risulta appartenere a reti di propaganda fondamentalista.

Le perquisizioni e le analisi dei telefoni, al momento, non hanno fatto trapelare elementi riconducibili al profilo tipico di un terrorista islamico che pianifica attentati religiosi.

Piantedosi ha però invitato alla cautela, spiegando che l’esatto inquadramento del soggetto lo si avrà quando gli investigatori completeranno il loro lavoro. “In ogni caso – ha osservato – tutto questo non può portare a liquidare l’attacco come il gesto di un folle isolato. Parliamo comunque di un’aggressione deliberata contro civili inermi, di una gravità assoluta, che pone interrogativi profondi sul disagio sociale, sull’integrazione e sui percorsi identitari di alcune seconde generazioni”.

Secondo il ministro, “sarebbe un errore archiviare tutto con una spiegazione semplicistica o rassicurante”. Non è nemmeno escluso che sia uno dei cosiddetti “lupi solitari“, i più difficili da scovare per il Viminale in quanto non essendo legati a una rete non sono facili da rintracciare.

Piantedosi ha evidenziato una volta di più che il quadro sarà più chiaro nelle prossime ore, quando si avranno più certezze sui trascorsi dell’attentatore, sottolineando dall’altro lato che “l’episodio resta gravissimo in ogni caso”.

“Se dovesse emergere una matrice radicale o terroristica – ha ragionato – bisognerebbe capire come un eventuale percorso di radicalizzazione possa essere sfuggito a un sistema di prevenzione che in Italia, come ho detto, è all’avanguardia. Se invece ci trovassimo davanti a una deriva psichiatrica o a un gesto emulativo, il problema non sarebbe affatto minore. Bisognerebbe comunque interrogarsi su come segnali così pericolosi possano essere rimasti invisibili”.

Il commento sulla proposta della Lega di revocare il permesso di soggiorno

La Lega ha proposto la revoca del permesso di soggiorno per chi delinque. Piantendosi, commentando quanto esternato dal Carroccio, ha rimarcato che “chi viene accolto in Italia deve rispettarne le leggi e i valori”, sostenendo che “questo governo ha già rafforzato gli strumenti che consentono di intervenire più rapidamente nei confronti di soggetti socialmente pericolosi”.

Ha aggiunto che però si deve “sfatare un mito”, ossia che “non basta avere un permesso di soggiorno o, talvolta, perfino la cittadinanza per dire che l’integrazione sia riuscita”.

Il ministro ha spiegato che l’integrazione è un processo profondo e complesso, che abbraccia educazione, legalità, lavoro, condivisione dei valori democratici e condizioni sociali reali. “E talvolta, soprattutto nelle seconde generazioni che crescono in contesti di disagio o marginalità, questo percorso può fallire”, ha osservato.