Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nella notte a Modena. Un cittadino nigeriano di 35 anni è stato fermato dagli agenti mentre tentava di disfarsi di un involucro contenente 16 dosi di crack, per un totale di 4,62 grammi, nei pressi del parco XXII Aprile. L’intervento è stato effettuato nell’ambito di un servizio mirato alla prevenzione e repressione dello spaccio di droga nella zona.

Operazione notturna della Polizia di Stato

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta intorno alle 2.00 di questa mattina. Gli agenti della Squadra Volante hanno organizzato un servizio di controllo specifico per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nell’area del parco XXII Aprile, una zona già nota per episodi simili.

La dinamica dell’arresto

Due poliziotti si sono appostati all’interno di un cantiere edile adiacente al parco, nei pressi della scuola dell’infanzia “Carlo Collodi”, per monitorare i movimenti sospetti di un uomo, poi identificato come il cittadino nigeriano di 35 anni. Nel frattempo, una seconda pattuglia si è posizionata in via Due Canali, così da coprire eventuali vie di fuga e garantire la riuscita dell’operazione.

L’intervento e il sequestro della droga

L’uomo, dopo aver osservato l’ambiente circostante con attenzione, si è alzato da una panchina e si è diretto verso un albero, dove ha raccolto da terra, nascosto sotto il fogliame, un involucro. Poco dopo, gli agenti hanno notato l’arrivo di un altro individuo su un monopattino elettrico, con il cappuccio della felpa tirato su, ritenendo che potesse essere un potenziale acquirente.

A quel punto, le due pattuglie sono intervenute prontamente, riuscendo a bloccare il 35enne. L’uomo, accortosi della presenza della polizia, ha tentato di disfarsi dell’involucro gettandolo a terra. All’interno della confezione sono state trovate 16 dosi di crack, per un peso complessivo di 4,62 grammi, già pronte per essere cedute.

Convalida dell’arresto e provvedimenti giudiziari

Questa mattina, all’esito dell’udienza, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto dell’uomo. Nei suoi confronti è stata disposta la misura cautelare del divieto di dimora a Modena e provincia, a seguito delle accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

IPA