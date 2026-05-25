Modena, ruba capi sportivi per quasi 400 euro e scappa verso via Emilia Ovest: arrestato un 44enne
Un 44enne è stato arrestato a Modena per furto aggravato dopo aver rubato abbigliamento sportivo in un negozio. Refurtiva recuperata.
Un arresto per furto aggravato a Modena, dove un uomo di 44 anni è stato fermato dopo aver sottratto capi di abbigliamento sportivo da un esercizio commerciale. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, quando il direttore del negozio ha notato il comportamento sospetto dell’indagato e ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.
La fonte della notizia
Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta intorno alle ore 15.00 presso un punto vendita situato in viale Ovidio a Modena. Il direttore dell’esercizio commerciale ha segnalato la presenza di un uomo che, dopo aver prelevato alcuni capi di abbigliamento sportivo, si è diretto verso l’uscita senza effettuare alcun acquisto.
L’intervento della Polizia e la fuga
Secondo quanto riportato, il direttore ha tentato di fermare l’uomo mentre oltrepassava le barriere delle casse, ma il 44enne si è dato alla fuga in direzione di via Emilia Ovest. La pattuglia della Squadra Volante, giunta rapidamente sul posto, ha intercettato l’individuo corrispondente alla descrizione fornita e lo ha sottoposto a controllo.
La perquisizione e la refurtiva
Durante la perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto all’interno dello zaino e sulla persona dell’uomo diversi capi di abbigliamento, alcuni dei quali ancora muniti di etichette antitaccheggio. Il valore complessivo della merce sottratta è stato quantificato in 390,83 euro.
L’arresto e la convalida
Il cittadino italiano, già noto alle forze dell’ordine, è stato tratto in arresto per furto aggravato. Nella mattinata odierna si è svolta l’udienza di convalida presso il Tribunale di Modena, dove il Giudice per le Indagini Preliminari ha confermato l’arresto e disposto la misura cautelare in carcere nei confronti dell’indagato.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.